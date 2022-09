BM – martes 6 de septiembre

EL INTENDENTE GELENÉ ENTREGÓ LENTES A VECINOS FLORENSES El pasado sábado el intendente Alberto Gelené estuvo presente en el Operativo Oftalmológico que se desarrolló en nuestra ciudad y entregó lentes a los vecinos que recibieron su atención. La atención en marco del Operativo, que llegó a partir de las gestiones realizadas oportunamente ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a través de la Secretaría de Abordaje Integral, a cargo de Micaela Ferraro, tuvo lugar los días jueves y sábado con una gran afluencia de gente. Llevado a cabo a nivel local por la Secretaría de Salud Pública, en el camión se realizaron estudios y pruebas pertinentes a cargo del Dr. Rubén Vitale a 160 personas, las cuales fueron atendidas durante las dos jornadas, y fueron entregados 190 lentes de manera totalmente gratuita. El intendente Gelené, además de dialogar sobre la importancia de contar con este programa en nuestra ciudad, hizo entrega de varios anteojos a distintos ciudadanos que se inscribieron para recibir este beneficio. Estuvo acompañado por el coordinador del Operativo, Gustavo Sapia; el secretario de Salud, Eduardo Zapata; la directora de esa área, Xenia Forconi y el asesor en Políticas Públicas, Emil Gelené.

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO PRESENTARÁ EL PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD La Secretaría de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Discapacidad, comunica que este jueves 8 se llevará a cabo la presentación del Programa Integral de Apoyo a Personas con Discapacidad y sus Familias que es impulsado desde la mencionada área en articulación con las Secretarías de Deportes y Educación, el Hospital Zonal General y otros organismos de nuestra ciudad. En marco de la actividad se contará con la visita del director provincial de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, Raúl Lucero; también de integrantes de “TGD Padres TEA Red Federal”; instituciones locales que trabajan en la temática y diferentes entidades. La jornada comenzará a las 9 horas en el Honorable Concejo Deliberante donde se acompañará al cuerpo legislativo en la adhesión a la ley Nacional 27.043 y a la ley Provincial 15.035. Luego proseguirá con una recorrida por instituciones y a las 10 horas en el Centro Recreativo Municipal “Pte. Néstor Kirchner” se hará la presentación formal del Programa donde además se compartirán mesas de trabajo y debate. El Programa tiene como objetivo construir un trabajo interseccional e interdisciplinario que garantice el acceso a la información, el acompañamiento de profesionales de la salud y la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan realizar diferentes terapias.

ATENCION PEDIATRICA EN LOS CAPS DE LOS PARAJES RURALES La Secretaría de Salud Pública informa que el jueves 8 de septiembre en los CAPS de Pardo habrá atención pediátrica desde las 10hs., en el CAPS de El Trigo, el viernes 9 de septiembre a partir de las 9:30hs. y en el CAPS de Rosas también el viernes 9 de septiembre a partir de las 12hs.

JUEGOS BONAERENSES: NUEVE NADADORES NOS REPRESENTARÁN EN LA FINAL PROVINCIAL La Secretaría de Deportes informa que ayer, en la pileta climatizada Municipal “Hugo Mauro”, se llevó a cabo la fase regional de natación y acuatlón correspondiente a la Región XII de los Juegos Bonaerenses 2022. En la oportunidad, obtuvieron el pasaporte para disputar la final provincial, que se realizará desde el sábado 1º hasta el jueves 6 de octubre en Mar del Plata, los siguientes deportistas florenses: Antonia Palacios (Sub 14, 100 metros mariposa), Martina Arrúa (Sub 16, 100 metros mariposa), Julieta Altuna (Sub 18, 100 metros pecho), Francisco Sandoval (Sub 18, 100 metros libres), Agustín Sandoval (Universitario, 100 metros libres), Camila Cabral (Universitario, 100 metros mariposa), Valentina Caputo (Sub 16, 200 metros libres), Agostina Moro (Sub 16, 100 metros pecho) y Juana Paulé (Acuatlón Sub 16, 400 metros libre y 3.000 metros de pedestrismo en el Parque Plaza Montero).

LA SECRETARÍA DE DEPORTES FELICITA A SANTINO CREGO POR SU PRESENTE FUTBOLÍSTICO La Secretaría de Deportes felicita a Santino Crego por el excelente momento que atraviesa en la novena división del Club Estudiantes de La Plata, que participa en el certamen que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A nueve meses de haber comenzado el campeonato, el florense se encuentra disputando la vigésima fecha, ocupando un lugar dentro de la formación inicial, luciendo nada más y nada menos que la camiseta Nº 10. Hasta el momento “El Pincha” viene obteniendo buenos resultados, tanto en condición de local como de visitante, y en lo que respecta al joven de nuestra ciudad que llegó a la institución platense luego vestir la camiseta de El Taladro, está viviendo experiencias positivas, tanto en lo futbolístico como en lo personal. Cabe destacar que Santino viene convirtiendo bastante seguido y el último fin de semana marcó dos goles ante Aldosivi de Mar de Plata, siendo una motivación especial de cara al futuro.

EXITOSO ESTRENO DE LA COMEDIA MUNICIPAL Se estrenó el sábado por la noche “Limpitos, pero no tanto”, la obra de Jorge Bellizzi que puso en escena la Comedia Municipal de Las Flores que se caracterizó por despertar sonrisas y alegría en la concurrencia que ocupó numerosas butacas del Teatro Español de nuestra ciudad. Bajo la dirección de Susana Rizzo, con una gran actuación de Néstor “Flaco” Poletti en su rol de Armando como “jefe de familia”, acompañado por Lucy Pier como Aurelia y dos jóvenes actores como Julián Paoletti (Facundo) y Guadalupe Barragán (Estela), “Limpitos, pero no tanto” se volvió a poner en escena nuevamente el domingo y cautivó de nuevo al público que se acercó a compartir esta propuesta artística cultural que tuvo muchas horas y días de ensayo durante gran parte del año. Con la escenografía de Sandra Ottar y la realización escenográfica de Pablo Puente, trabajaron mucho también en la estructura de la presentación Agustina Martínez y Darío Molina como operadores de sonido e iluminación, Graciela Rizzo en maquillaje y asistencia, cumpliendo este último rol también Rosa Mantovano. Todos bajo la Dirección de Susana Rizzo, que al finalizar la función inaugural recibió junto al elenco los aplausos de pie y los saludos afectuosos de quienes compartieron una gran noche de teatro florense. El intendente Municipal Alberto Gelené estuvo presente en la gran jornada de estreno y saludó a todos los integrantes de la Comedia Municipal que con “Limpitos, pero no tanto”, el próximo sábado y domingo volverán a actuar para seguir generando sonrisas y alegría en los espectadores de nuestra comunidad. Una producción artística bien florense. El exitoso estreno obliga a no perdérsela.

MUCHA DIVERSIÓN Y COLOR EN LOS FESTEJOS DEL MES DE LAS NIÑECES EN LOS PARAJES RURALES Culminó el programa diseñado por las Secretaría de Cultura y Educación que dio comienzo el 16 de agosto pasado con un encuentro de nucleamientos escolares que tuvo como sede la Escuela Nº 9 de Rosas y que en días posteriores se trasladó a otros parajes rurales del partido de Las Flores. Los encuentros que luego se desarrollaron en distintos lugares: el día 18 en la Escuela Nº 3 de El Trigo, el 23 en la Escuela Nº 13 de Pardo, el 24 en la Escuela Nº 12 de La Porteña, el 30 de agosto en la Escuela Nº 5 de Vilela y que finalizaron en la Escuela 15 de El Gualichu, contaron con la presencia de diferentes espectáculos artísticos, juegos e interacciones sociales con alumnos y docentes que generaron hermosos momentos de camaradería. Se presentaron las propuestas artísticas un Circo Entero, Magia y Humor, Gingos Música Infantil, Lupa mundos para mirar de cerca, espectáculos que los niños disfrutaron en un marco rural tan colorido como pintoresco. El mes de las Niñeces resultó todo un éxito y en los festejos, la característica fue diversión y alegría.

SE REALIZÓ LA ETAPA AMBIENTAL DE LAS OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES Con la presencia del intendente Alberto Gelené, el sábado pasado se desarrolló en el Parque Plaza Montero la Etapa Ambiental correspondiente a la 18º edición de las Olimpíadas Juveniles Florenses. La misma estuvo a cargo de la Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público, dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras, Servicios Públicos y Ambiente, y consistió en la plantación de especies vegetales nativas en un nuevo espacio destinado a la conservación de flora y fauna en la Reserva Natural del Parque Plaza Montero con el objetivo de crear un hábitat propicio para diferentes especies de mariposas y otros insectos que son importantes y necesarios para el equilibrio de nuestro ecosistema. De esta manera quedó inaugurado el «Jardín de Mariposas» en nuestra querida laguna, aquí los jóvenes podrán disfrutar junto a sus familias y amigos de este lugar que ellos mismos crearon. En la tarde también estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante, Fabian Blanstein; el asesor en Políticas Publicas, Emil Gelené; el referente de Juventudes, Bruno Aschero, junto al equipo del Área; los secretarios de Educación, Rogelio Díaz, de Obras Publicas, Ricardo Lapadula, de Desarrollo Productivo y Sustentable, Cristian Chiodini; el director de Parques, Plazas, Paseos y Forestación, Pablo Moro; el director del Parque Plaza Montero, Pedro Cantet; además de otros funcionarios; alumnos y familias. Es importante destacar que la Etapa Ambiental si bien otorga puntos dentro de las Olimpíadas no es una etapa competitiva, ya que su objetivo es fomentar el compañerismo, la inclusión y el trabajo colectivo, desalentando la rivalidad entre escuelas. En esta edición en particular su objetivo fue lograr conciencia ambiental en los participantes, educando sobre la importancia de la conservación y recuperación de la biodiversidad nativa y fomentando la importancia de los espacios verdes como lugares de encuentro y contacto con la naturaleza.

PLAN GANADO BONAERENSE 6X6: LA IMPORTANCIA DE LA OBLIGATORIEDAD DEL CONTROL ANUAL DE ENFERMEDADES VENÉREAS La Dirección de Asuntos Agropecuarios, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Sustentable, recuerda que está vigente el Plan Ganado Bonaerense 6×6.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PLAN?

Este plan tiene como objetivo trabajar en la prevención y erradicación de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) o venéreas en los rodeos bovinos y mejorar la eficiencia reproductiva y productiva de los establecimientos agropecuarios.

El plan establece la obligatoriedad del control anual de ETS en toros de todos los rodeos, por eso es importante que se contacte al Médico Veterinario. Una vez realizada la revisación y análisis, se deberá cargar el resultado en la página del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia.

¿HASTA CUÁNDO HAY TIEMPO PARA ADHERIR?

Los productores con más de 300 vacas, tienen tiempo hasta el día 15 de octubre de 2022 para realizar la revisación, análisis y posterior carga en el sistema a través de su veterinario; los productores con menos de 300 vacas tienen tiempo hasta el día 15 de mayo de 2023.

La realización del testeo antes de la fecha indicada es requisito para la emisión de guías de traslado de toros, toritos y vacas. Una vez cumplidas las fechas mencionadas, no se emitirán guías para movimiento de esas categorías.

Además de la obligatoriedad del control anual de venéreas, el plan acerca herramientas de crédito para: reposición de toros positivos y mejoramiento de instalaciones (manga, cepo y corrales). También análisis gratuitos en laboratorios conveniados.

INVITAMOS A PRODUCTORES/AS Y A VETERINARIOS/AS A LA CHARLA INFORMATIVA SOBRE EL PLAN GANADERO 6X6, CON AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO EL PRÓXIMO JUEVES 15/9 A LAS 18 HS, EN EL SALÓN DE LA SOCIEDAD RURAL DE LAS FLORES, EN AV. SAN MARTIN 825.

También, para más información los interesados pueden acercarse a la Dirección de Asuntos Agropecuarios, en el ex Edificio Cattorini, o contactarse a través del mail asuntosagropecuarios@lasflores.gob.ar, el WhatsApp 2244-445877, o llamar teléfono de la oficina 2244-444400.

También puede consultar al Ministerio: ganaderia@mda.gba.gob.ar

y dcarnes@mda.gba.gob.ar

