BM – martes 9 de septiembre

DISERTACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO “SER GUARDAVIDAS” DE EDUARDO BODNAR El Salón Rojo Municipal fue escenario de la presentación del libro “Ser Guardavidas” de Eduardo Bodnar, reconocido profesional con 36 años de trayectoria y director del Centro de Entrenamiento y Capacitación GASAD (Grupo Argentino de Salvamento Acuático Deportivo). Bodnar brindó una charla con proyección de videos explicativos acerca de salvamentos y la utilización de elementos de seguridad pertinentes para cada caso. En la oportunidad, los aspirantes de la Escuela de Guardavidas del Centro de Educación Física N° 6, como así también el intendente Alberto Gelené; el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz; demás autoridades e integrantes del equipo de trabajo de la mencionada área, siguieron atentamente el relato del profesional, a través de un diálogo fluido e intercambio de opiniones.

NUEVA INVERSIÓN EN EL SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO Y MÁS EMPLEO PARA LAS FLORES El intendente Alberto Gelené – acompañado por el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini; el director de Comercio, Industria y Empleo, Pablo Aranda; el director de Asuntos Agropecuarios, Damián Dulau y la administradora del Ente del SIP, Silvina Martínez – visitó en el Sector Industrial Planificado, la planta BULL PLASTIC COMPOSITE SAS. En dicho espacio, las autoridades fueron recibidas por Martín Valdi, representante legal de la empresa, con quien se realizó la nueva firma que da continuidad al proyecto original, realizando las inversiones necesarias en una fracción de tierra de una superficie total de 16.320 metros cuadrados, estableciendo la planta industrial destinada a la fabricación de piletas de fibra de vidrio. Por otro lado, también se destaca la inversión para la puesta en marcha del emprendimiento que implica una nave industrial de más de 3.200 m2, adquisición de maquinaria e inversión en especialización de recursos humanos, ascendiendo a una inversión total estimada de 1.700 millones de pesos. Respecto del recurso humano y la generación de empleo, es importante destacar que, de acuerdo con la proyección de la capacidad productiva, se prevé la incorporación de mano de obra de alrededor de 45 personas, incluyendo directivos, profesionales, técnicos, administrativos y operarios que integrarán los distintos procesos productivos, de ensamble e instalación de las piletas plásticas. Dicha empresa lleva adelante la expansión del proyecto que oportunamente se establecía en el SIP a través de Royal Pool S.A.S., con la comercialización y distribución de productos de IPC -piscinas-, acopio de stock y la fabricación de ensambles de piezas que componen el producto (Vg, ensamblado de conexiones de hidrojet y cañerías al casco, armado bomba, gabinete, conexiones, caja eléctrica, carga filtrante, etc.). Recordamos que el proyecto fue avalado de manera unánime por el Honorable Concejo Deliberante el pasado 10 de julio, y mediante Ordenanza Nº 3655/25 se faculta al Departamento Ejecutivo a suscribir el correspondiente boleto de compraventa por el espacio solicitado.

YA SE PUEDEN RETIRAR LAS ENTRADAS GRATUITAS PARA LA OBRA TEATRAL “LAS DE BARRANCO” Ya se encuentran disponibles en la Dirección Municipal de Cultura y en la sede del Teatro Español, las entradas sin cargo que la Comedia Municipal decidió ofrecer para que la comunidad florense pueda disfrutar de la obra teatral “Las de Barranco”. Los abonos gratuitos podrán ser retirados en Cultura (avenida General Paz 570) en el horario comprendido entre las 8 y las 14 horas mientras que en las Boleterías del Teatro Español (Av. Carmen 614) las entradas estarán disponibles en el horario matinal de 8 a 12. “Las de Barranco” subirá a escena en la histórica sala de la avenida Carmen el próximo sábado 13 y domingo 14 de septiembre a las 21 horas. La comedia municipal, en homenaje y sentido reconocimiento a la figura de Susy Rizzo, quien falleciera el año pasado y fuera Directora por varios años de este cuerpo teatral florense , mostrará la vida de una familia venida a menos, encabezada por la viuda Barranco quien, junto a su hijas, intenta mantener las apariencias y ascender socialmente a cualquier precio. “Las de Barranco” estará bajo la Dirección Actoral de Aldo Rizzo y contará con la participación en escena de Marcela Patronelli, Agustina Martínez Berecochea, Guadalupe Barragán, Soledad Genta, Darío Lettieri, Hernán David Patronelli, Sergio y Sandra Dagostino, Elisa Fullone, Facundo Rodríguez, Eduardo Alejandro Manzo, Alicia Favre y Bruno Di Siervi. Asistente de Dirección y Peinados: Rosa Mantovano; Asistente de Dirección y Maquillaje: Graciela Rizzo; Iluminación: Pablo Giobbi; Sonido: Mariana Aguirre.

ACTUACIONES DE JERARQUÍA EN LA OBRA “LA VERGÜENZA” Fue notable la labor de los actores en la obra teatral “La Vergüenza”, una brillante puesta en escena que el público florense pudo disfrutar a pleno en la remozada sala del Teatro Español de nuestra ciudad. Soberbia actuación de Silvina Katz, Raúl Rizzo, Fabián Arenillas y Felipe Villamil en las tablas de la sala de la avenida Carmen, en una trama donde los protagonistas dejaron su sello actoral de primer nivel. Katz representó la figura materna de una familia judía, comerciantes de la zona de Once, donde Raúl Rizzo ofició de padre de un hijo gay que fue finalmente “operado” por el médico alemán Nazi (Fabián Arenillas). Una escenificación que mereció los aplausos, al borde de la ovación, de un público que, con marcado entusiasmo se acercó a presenciar el espectáculo que la Dirección del Teatro Español trajo a Las Flores dentro de su circuito de programaciones del año. Una vez finalizada la puesta en escena, el reconocido actor Raúl Rizzo agradeció al público, a la dirección del teatro y a la Municipalidad de Las Flores por ser partícipes y promover la cultura en Las Flores. Tras la presentación, el intendente Alberto Gelené saludó con afecto y reconocimiento a los grandes protagonistas de la noche.

AJEDREZ: PRIMER PUESTO PARA BENJAMÍN BUIRAZ EN BRANDSEN Benjamín Buiraz, representando a la Escuela Municipal de Ajedrez, ocupó la primera ubicación en la 4ª fecha del Torneo “Cuenca del Salado”, reservada para la categoría Sub 8, que se llevó a cabo el sábado 6 de septiembre en el Club Bajo Belgrano de Brandsen. Los demás florenses, a cargo del profesor Mario Orlando, lograron las siguientes posiciones: 3°) Beltrán Di Salvo (Sub 8); 3°) Lucas Lerra y 8°) Mariano Ribas (Sub 12); 6°) Simón Arce y 7°) Tomás Aguirre (Sub 14); 3°) Tiano Puente (Sub 16) y 5°) Mario Orlando (Libres). La próxima etapa se desarrollará en Las Flores en el mes de octubre.

JUEGOS BONAERENSES: CLARA CORONEL Y JUANA VIDAL CLASIFICARON A MAR DEL PLATA La dupla integrada por Clara Coronel y Juana Vidal se impuso en la fase regional de Beach Vóley de los Juegos Bonaerenses 2025 que se disputó ayer en Bolívar. La Secretaría de Deportes y Cultura las felicita por este importante logro, como así también a su entrenador Emiliano Paz, que les permite representarnos en la Final Provincial de la categoría Sub 14, que se disputará desde el domingo 12 hasta el viernes 17 de octubre en Mar del Plata.

