Rusia se anota en el combate contra el cáncer y presenta los avances de su vacuna

El mundo occidental se enteró de que Rusia producía ciencia soberana en plena pandemia, cuando la Sputnik V estuvo lista antes que ninguna otra fórmula en el mercado para inmunizar a la población. Sin embargo, aunque sus desarrollos habitualmente no estén en agenda, Moscú apuesta al conocimiento científico y tecnológico desde hace tiempo. La última buena nueva: aprobaron la primera vacuna personalizada contra el cáncer. Se denomina EnteroMix y ya fue validada en ensayos preclínicos en laboratorio y con animales, por lo que a partir de este momento comenzará a suministrarse en pruebas clínicas con humanos. A pesar de la algarabía que cualquier novedad por el estilo despierta, vale una aclaración: los ritmos de la ciencia son lentos y todavía habrá que esperar para que llegue a los consultorios y para que, en efecto, esté lista para su uso.

Fuente: Pagína 12

