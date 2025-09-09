9 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Rusia se anota en el combate contra el cáncer y presenta los avances de su vacuna

1 minuto de lectura
3 horas atrás Fm Alpha

El mundo occidental se enteró de que Rusia producía ciencia soberana en plena pandemia, cuando la Sputnik V estuvo lista antes que ninguna otra fórmula en el mercado para inmunizar a la población. Sin embargo, aunque sus desarrollos habitualmente no estén en agenda, Moscú apuesta al conocimiento científico y tecnológico desde hace tiempo. La última buena nueva: aprobaron la primera vacuna personalizada contra el cáncer. Se denomina EnteroMix y ya fue validada en ensayos preclínicos en laboratorio y con animales, por lo que a partir de este momento comenzará a suministrarse en pruebas clínicas con humanos. A pesar de la algarabía que cualquier novedad por el estilo despierta, vale una aclaración: los ritmos de la ciencia son lentos y todavía habrá que esperar para que llegue a los consultorios y para que, en efecto, esté lista para su uso.

Fuente: Pagína 12

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

HCD: ¡Quién sale, quién entra y quién más perdió!

1 día atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Se inaugura el primer parque eólico flotante de 30 MW del mundo que incorpora hábitats marinos artificiales para fomentar la biodiversidad

1 día atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

¿Habrá clases tras las elecciones?

3 días atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Rusia se anota en el combate contra el cáncer y presenta los avances de su vacuna

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Prof. Fulvia Condorí, por el Frente de Izquierda: «Duplicamos la tendencia respecto a la última elección»

16 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Guillermina Gómez, concejal electa de Nuevos Aires: «Ha sido una buena elección»

17 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Bernardo Lemma, feliz por el desempeño de LLA: «Es el primer paso de lo que comenzamos a consolidar hace dos años»

17 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.