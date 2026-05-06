6 de mayo de 2026

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Sorpresa politica: Karina la reina quiere ser intendenta

3 minutos atrás Fm Alpha

Hace instantes lo confirmó a este medio la reconocida cantante y conductora de programas tropicales. Karina, llega de la mano de Ernesto «Tito» Arienzo dirigente social y presidente del Sindicato Argentino de Reciclado (SAREC), el flamante candidato informó su decisión de competir por la Presidencia de la Nación en 2027 al frente del espacio Frente Nuevas Ideas.

Mientras que la florense se comprometió a  hablar con los medios la semana que viene.

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