6 de mayo de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

La ciclogenesis se empezó a sentir en el Pje Rosas.

6 minutos atrás Fm Alpha

La ciclogenesis empezó a sentirse en el paraje Rosas. Imagen tomada en el chaparrón del mediodia. El alerta esta vigente y se esperan descargas electricas con lluvias, intermedias, por momentos un poco torrenciales de acuerdo a lo que informa el portal Freemeteo.com . El pico de la tormenta llegaría  aproximadamente a la medianoche para atenuar su fuerza por la madrugada, sosteniendose aisladamente hasta el sabado a la noche. La maxima de hoy y mañana jueves estará en 19 grados, ya el viernes no superará los 10 grados manteniendose hasta el sabado. el domingo comienza a estabilizarse con una maxima de 14°. Se esperan vientos fuertes el dia viernes por la noche de hasta 80 k X h.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Fútbol: se postergó el debut de Ferro en el Pre-Federal 2026

12 minutos atrás Fm Alpha

Templo Parroquial: siguen las obras de restauración

52 minutos atrás Fm Alpha

BM – miércoles 6 de mayo

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

La ciclogenesis se empezó a sentir en el Pje Rosas.

6 minutos atrás Fm Alpha

Fútbol: se postergó el debut de Ferro en el Pre-Federal 2026

12 minutos atrás Fm Alpha

Templo Parroquial: siguen las obras de restauración

52 minutos atrás Fm Alpha

BM – miércoles 6 de mayo

2 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.