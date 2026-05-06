La ciclogenesis se empezó a sentir en el Pje Rosas.

La ciclogenesis empezó a sentirse en el paraje Rosas. Imagen tomada en el chaparrón del mediodia. El alerta esta vigente y se esperan descargas electricas con lluvias, intermedias, por momentos un poco torrenciales de acuerdo a lo que informa el portal Freemeteo.com . El pico de la tormenta llegaría aproximadamente a la medianoche para atenuar su fuerza por la madrugada, sosteniendose aisladamente hasta el sabado a la noche. La maxima de hoy y mañana jueves estará en 19 grados, ya el viernes no superará los 10 grados manteniendose hasta el sabado. el domingo comienza a estabilizarse con una maxima de 14°. Se esperan vientos fuertes el dia viernes por la noche de hasta 80 k X h.

About The Author