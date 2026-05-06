6 de mayo de 2026

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Templo Parroquial: siguen las obras de restauración

36 segundos atrás Fm Alpha

Desde el Grupo de Mantenimiento y Conservación de nuestro Templo Parroquial se informó a la comunidad que en las últimas semanas -con el aporte de la gente que colabora desinteresadamente- se realizó la colocación de las boquillas de desagüe y bajadas de agua del lado del municipio. Del lado opuesto también fueron colocadas. Ahora se está pensando en el pintado de la pared con pintura especial antihumedad en las paredes del lado del edificio municipal. Por el momento las obras se encuentran en un impasse por falta de dinero para afrontar los insumos y la mano de obra de albañilería y pintor. Quienes deseen prestar su colaboración monetaria pueden donar a la cuenta alias obratemplolf.

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