BM – miércoles 6 de mayo

CAMPAÑA OTOÑO-INVIERNO DEL PROGRAMA MUNICIPAL “TU HUERTA” La Dirección de Desarrollo Agropecuario informa que ya se están entregando semillas correspondientes a la campaña otoño–invierno del programa municipal “Tu Huerta”, destinada a promover la producción de alimentos frescos y saludables en los hogares de la comunidad. Las semillas disponibles incluyen variedades aptas para la siembra durante los meses más fríos, fomentando la autoproducción y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Los vecinos podrán retirarlas de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 12:00 horas, en la oficina de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, ubicada en Av. Manuel V. Paz 1.114. Esta iniciativa reafirma el compromiso de acompañar a la comunidad en el desarrollo e huertas familiares y sostenibles.

PRESENTACIÓN DE LA 20° EDICIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE CUENTO Y POESÍA “ADOLFO BIOY CASARES” EN LA FERIA DEL LIBRO El jueves 7 de mayo se realizará en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la presentación de la 20° edición del Concurso Nacional de Cuento y Poesía “Adolfo Bioy Casares”. En ese marco, los autores premiados presentarán sus libros y compartirán la lectura de los textos ganadores. Para acompañar este importante lanzamiento, el Municipio de Las Flores pondrá a disposición transporte gratuito para quienes deseen asistir a la presentación y recorrer la Feria. Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción https://forms.gle/ApQqqaHtgHPGnnVL6. Los cupos son limitados. Una vez completados, se habilitará una lista de espera, y en caso de producirse alguna baja esos lugares serán asignados según el orden de inscripción.

JUEGOS BONAERENSES 2026: NO TE QUEDES AFUERA!!! EL 15 DE MAYO CIERRA LA INSCRIPCIÓN La Secretaría de Deportes informa que hasta el 15 de mayo hay tiempo para inscribirse en los Juegos Bonaerenses 2026. Los profesores, docentes o delegados de cada institución deberán crear un usuario y presentar las listas de buena fe correspondientes para la etapa local, accediendo al enlace www.plenus.juegos.gba.gob.ar/login.

En tanto que, para interiorizarse del reglamento y la documentación oficial, deberán ingresar a www.juegos.gba.gob.ar.

Por informes dirigirse a las respectivas áreas, en el horario de 8 a 14:

– Secretaría de Deportes (Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, Fernanda Negrete 2244 467598),

– Dirección de Cultura (Av. Gral. Paz 570, Atahualpa Rodríguez 2244 424098)

– Adultos Mayores (Av. San Martín 480, Mariano Montes de Oca 2244 511245)

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