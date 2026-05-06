Esta noche vuelve al ruedo

Ferrocarril Roca recibirá hoy miércoles a Unión Vecinal Etcheverry de la liga de Chascomús en su debut en el torneo de la Federación Bonaerense Pampeana del Consejo Federal de AFA. Será el partido numero 121 de los ferroviarios en los torneos de ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino en estos últimos 12 años de competencia oficial.

El partido, que se jugará en el estadio “27 de abril” de los albicelestes, comenzará a las 20,30 Hs y será transmisión central de FM ALPHA 91.5.

(Por Flavio Iacomini)

Fútbol nocturno y del bueno en la casa ferroviaria de Avellaneda y Vidal. Un equipo que marcha arriba en la Liga Chascomunense de Fútbol, viene a Las Flores a cruzarse con la primera división ferroviaria en un partido donde también se producirá el debut del centrodelantero Enzo Castro, flamante incorporación de Ferro a última hora.

El jugador, oriundo de San Miguel del Monte, viene de integrar el plantel de Villa Mitre de Bahía Blanca en el Federal A y anoche ya entrenó con sus nuevos compañeros de vestuario.

Unión Vecinal Etcheverry, es un equipo de la localidad de Lisandro Olmos, Partido de La Plata, club que desde el año 1990 jugó por varios años en la Liga de Futbol de la ciudad platense, para luego incorporarse en la década del 2000 a la Liga de Chascomús donde fue equipo campeón en 2016 y en 2023.

Esta noche, desde las ocho y media, la tendrá difícil ante un equipo local que es el actual líder de la Liga de Fútbol de las Flores y que cuenta en su plantel con mayoría de jugadores de jerarquía, que ya tienen mas de 100 partidos sobre el lomo en los campeonaos nacionales de ascenso de AFA.

Promesa de buen partido en el 27 de abril de avellaneda y Vidal con un costo de entrada de 8.000 pesos. Para aquellos que no puedan ir a la cancha, el encuentro debut del conjunto de Las Flores será trasmitido por la radio de frecuencia modulada FM ALPHA 91.5.

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