6 de mayo de 2026

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Torneo Apertura: así se jugará la última fecha de la fase regular

4 horas atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol confirmó los encuentros correspondientes a la séptima fecha de la fase regular del Torneo Apertura en todas sus categorías como así también en el Fútbol Femenino. En primera división a las 15:30hs. en el estadio «27 de abril» jugarán Atlético-El Taladro mientras que en el estadio de Juventud Unida, el local recibirá la visita de Ferro. Finalmente, en el «Orestes Propato» del CEF Nro. 6, chocarán Barrio Traut-Juventud Deportiva. Libre estará El Hollín . El valor de la entrada para primera división fue fijado en 7.000 pesos mientras que para las divisiones inferiores costará 5.000 pesos. Vale mencionar que la jornada dará comienzo a las 13:30hs. con la séptima fecha del Fútbol Femenino (mismos partidos y estadios).

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