Los secretos del olfato canino: 5 razones por las que tu perro olfatea tus genitales

El órgano de Jacobson permite que los perros procesen las feromonas humanas como una radiografía emocional y biológica completa.

Aquí te explicamos la ciencia detrás de este «incómodo» saludo:

1. El poder de las glándulas apocrinas

A diferencia de los humanos, que confiamos en la vista, los perros utilizan su sentido del olfato, que es entre 10.000 y 100.000 veces más agudo que el nuestro. Los genitales y el ano poseen una alta concentración de glándulas sudoríparas apocrinas. Estas glándulas segregan feromonas que transmiten datos biológicos precisos que los perros pueden decodificar al instante.

2. Un «DNI» químico completo

Al olfatear esta zona, un perro no está siendo «atrevido», sino que está recolectando información sobre:

Sexo y edad: identifican si la persona es hombre o mujer y su etapa de madurez biológica.

Estado de ánimo: pueden detectar niveles de cortisol para saber si estamos estresados, tristes o felices.

Salud y dieta: detectan cambios químicos que indican si la persona está enferma o qué tipo de alimentos ha consumido recientemente.

3. Detección de cambios hormonales

La ciencia ha demostrado que los perros son expertos en detectar cambios en el sistema endocrino. Por eso, suelen ser más insistentes con:

Mujeres ovulando o embarazadas: los cambios en las hormonas reproductivas alteran el aroma de las feromonas apocrinas.

Personas que han tenido relaciones sexuales recientemente: el cambio en el perfil químico es detectado inmediatamente por el sofisticado sistema olfativo canino.

4. El Órgano de Jacobson

Cuando un perro olfatea profundamente, utiliza el órgano vomeronasal (o de Jacobson), ubicado en el paladar. Este órgano actúa como un laboratorio químico que procesa las moléculas de olor más pesadas y las envía directamente al cerebro, permitiendo una interpretación emocional de lo que están oliendo.

5. Una herencia de sus ancestros

En el mundo de los lobos y perros salvajes, olfatearse los genitales es el saludo estándar. Es la forma en la que establecen jerarquías y reconocen a los miembros de la manada. Al hacerlo con los humanos, simplemente están aplicando sus reglas sociales naturales para «conocernos» mejor.

¿Cómo manejarlo con educación?

Aunque es un comportamiento natural, se puede gestionar sin castigos. Lo ideal es redirigir su atención con una orden de sentado o distrayéndolos con un juguete antes de que se acerquen demasiado a las visitas.

FUENTE: Estudios de comportamiento animal de la Universidad de Duke, investigaciones sobre el sistema vomeronasal y psicología evolutiva canina.