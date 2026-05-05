Adriano de Benedetto a 104 años de la fundación; “Somos un aeroclub de pueblo, somos una familia”

La centenaria institución, celebra en el día de la fecha los 104 años de su fundación y esto es gran motivo de acercar la voz de sus integrantes. Por esto, conversamos en “El Periodístico” con el jefe del aeródromo, secretario e instructor de vuelo…”

“104 años es bastante si preguntas sobre celebración que por ahora no tenemos planeado, pero no descartamos la posibilidad, muy contento por los logros que estamos teniendo como la Escuela de Vuelo, formar nuevos alumnos es la base de nuestra tarea…Hoy en día el objetivo principal es fomentar toda la actividad aérea, como principal objetivo es motivar la escuela de vuelo con nuevos pilotos, capacitando y formando a pilotos comerciales como un futuro instructor de vuelo, y la verdad que en ese aspecto en forma institucional está funcionando muy bien…” Decía en el inicio Adriano.

“Se requiere en la primera etapa como piloto civil 40 horas de vuelo como mínimo para presentarse a rendir, posterior a eso se busca la primera licencia profesional que son 200 horas de vuelo cumpliendo con horas específicas…”

Sobre la masa societaria, dijo: “La masa societaria está bien, el Aero está abierto para toda la ciudad, uno de los primeros objetivos es lo social, buscamos que la gente se involucre, porque es un lugar muy lindo para conocer, que el público puede acercarse simplemente con alguien de la familia que le gusta un avión, lo puede llevar, cualquiera de los integrantes lo van a recibir muy buen y puede ir a recorrer el predio para pasar una tarde… En esta fecha estamos cerrando el ejercicio económico pos a lo que sería la asamblea ordinaria para renovar autoridades en unos meses. Honestamente, creo que todos nos quedamos con un sabor de más luego de aquel inolvidable festival por los 100 años en 2022…Tuvimos un festival aéreo hace poco en Rauch que mucha gente de Las Flores que pudo ir…nosotros lo vivimos también de gran manera y el gran anhelo es volver a hacerlo…a nivel ciudad nos unió a todos y lo pasamos muy bien. No sé si se podrá repetir este año porque lleva mucho tiempo la organización y gran esfuerzo en lo económico. No es algo que nos frene la idea ni las ganas de volver hacerlo”.

“El aeródromo de Las Flores es destacable en el ambiente aeronáutico, porque está mantenida y cuidada en todas sus instalaciones como así también la pista o el balizamiento. Eso nos da un plus importante para la operatividad del aeródromo… En su momento nos preocupó bastante la posibilidad de tener que correr la pista por el tema del puente en la 3 y 30. La cabecera o el inicio de pista tuvo que ser desplazada unos 200 metros y quedó un poco más corta, para los aviones chicos no perjudica mucho, pero para aviones un poco más grande que suelen venir sacarles 200 metros es bastante. Si bien el despegue es un punto crítico hoy en día no es un obstáculo que nos impida volar, Igual estamos 100% operativo…en su momento se hablaba que el puente tendría alumbrado de baja altura, pero más allá perjudica cuando uno va aterrizando porque es la senda de planeo del avión. Y la verdad que se le pasa bajo al puente…”

Sobre los costos para un alumno, dijo: Dando un promedio general una hora de vuelo está 140 mil pesos para hacer el curso de piloto civil. Siempre nos preguntan cuánto tiempo hay que volar. A la hora de aprender lo importante es tener períodos de tiempo de media hora o una hora para ir aprendiendo y no cortar la práctica…es decir volar una hora en el mes dividiendo por espacios de 20 minutos por ejemplo. Nos ha ayudado mucho últimamente es la promoción por redes sociales los chicos que hacen la carrera de piloto y se reciben buscan horas de vuelo para mayor comodidad, aquí intentamos que busquen también sumar horas acá. Hoy hay un chico que se vino de Salta para sumar horas de vuelo, terminó rindiendo para el examen profesional y luego la licencia de instructor, tenemos en proyecto donde pueden llegar chicos de Bolivia, ya hicimos todos los trámites para la convalidación de sus licencias. Ellos buscan sumar experiencia con aviones convencionales y sumar horas. Es algo muy positivo”. Remarcaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A ADRIANO de BENEDETTO

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