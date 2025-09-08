Prof. Fulvia Condorí, por el Frente de Izquierda: «Duplicamos la tendencia respecto a la última elección»

La dirigente del Frente de Izquierda y de Trabajadores también dejó su reflexión en la 91.5 luego de la jornada electoral. «Nosotros hacemos un balance positivo porque logramos duplicar la tendencia que tuvimos la última vez que participamos. Y en líneas generales se vio claramente que hubo una tendencia a nivel local hacia la Libertad Avanza y no al oficialismo. Personalmente, creo que Fuerza Patria ha sido la gran perdedora en Las Flores». Condorí expresó que «si el Frente de Izquierda tuvo crecimiento es por lo que viene pasando a nivel provincia con el desempeño de Nicolás del Caño y Romina del Plá que cosecharon porcentuales interesantes».

