Guillermina Gómez, concejal electa de Nuevos Aires: «Ha sido una buena elección»

La actual edil de Adelante Las Flores quien renovará su banca en diciembre próximo por otros cuatro años también dejó su pensamiento en FM Alpha luego de las elecciones legislativas. «La verdad que para nosotros ha sido una buena elección sabiendo que íbamos con una boleta corta netamente local. No teníamos fracción ni de Milei ni de Kiciloff y que 2.700 personas nos hayan elegido es porque creen en nuestro proyecto». Gómez dijo luego que «el compromiso para nosotros es seguir trabajando».

