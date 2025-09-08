8 de septiembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Bernardo Lemma, feliz por el desempeño de LLA: «Es el primer paso de lo que comenzamos a consolidar hace dos años»

1 minuto de lectura
29 minutos atrás Fm Alpha

El electo concejal por LLA habló en la noche del domingo con la 91.5 desde el búnker de La Casa de la Libertad (Harosteguy 176) rodeado de un numeroso grupo del espacio mileísta. «Estamos muy contentos por la manera en la que nos eligió la gente. Esto es el primer paso de lo que comenzamos a consolidar hace dos años y eso se reflejó en las urnas. Hoy quedó demostrado que le empatamos a Gelené», expresó Lemma. En otro orden, el joven dirigente dijo que «la verdad estamos muy contentos porque no esperábamos este número».

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Prof. Fulvia Condorí, por el Frente de Izquierda: «Duplicamos la tendencia respecto a la última elección»

5 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Guillermina Gómez, concejal electa de Nuevos Aires: «Ha sido una buena elección»

22 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Fernando Muñiz, exultante tras el triunfo de Fuerza Patria: «Logramos estar al frente de estas elecciones»

36 minutos atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Prof. Fulvia Condorí, por el Frente de Izquierda: «Duplicamos la tendencia respecto a la última elección»

5 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Guillermina Gómez, concejal electa de Nuevos Aires: «Ha sido una buena elección»

22 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Bernardo Lemma, feliz por el desempeño de LLA: «Es el primer paso de lo que comenzamos a consolidar hace dos años»

29 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Fernando Muñiz, exultante tras el triunfo de Fuerza Patria: «Logramos estar al frente de estas elecciones»

36 minutos atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.