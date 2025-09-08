Bernardo Lemma, feliz por el desempeño de LLA: «Es el primer paso de lo que comenzamos a consolidar hace dos años»

El electo concejal por LLA habló en la noche del domingo con la 91.5 desde el búnker de La Casa de la Libertad (Harosteguy 176) rodeado de un numeroso grupo del espacio mileísta. «Estamos muy contentos por la manera en la que nos eligió la gente. Esto es el primer paso de lo que comenzamos a consolidar hace dos años y eso se reflejó en las urnas. Hoy quedó demostrado que le empatamos a Gelené», expresó Lemma. En otro orden, el joven dirigente dijo que «la verdad estamos muy contentos porque no esperábamos este número».

