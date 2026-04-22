22 de abril de 2026

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Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

4 minutos atrás Fm Alpha

(Ver orden del día) Con un temario de 32 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19 horas una nueva sesión ordinaria en el salón «Dr. Oscar Alende». Entre lo más destacado, los bloques LLA y Adelante Las Flores presentarán sendos Proyectos de Comunicación sobre el estado del espejo de agua de la laguna del Difunto Manuel. Por otro lado, el bloque Todos X Las Flores solicitará el tratamiento de un Proyecto de Decreto sobre gestión reunión PAMI, problemática medicamentos y otros temas. Por último, entre los Proyectos de Resolución, el bloque LLA elevará un pedido sobre delimitación estacionamiento exclusivo motos y bicicletas en Belgrano y Alte. Brown. Vale destacar que, como se informó oportunamente, vecinos de la Avda. 17 de octubre y adyacencias, harán uso de la Banca Abierta.

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