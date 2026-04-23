23 de abril de 2026

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Concejo Deliberante: antes de la sesión, hubo reunión con el área de Salud

3 minutos atrás Fm Alpha
Se realizó una nueva reunión de Comisión Plenaria en el Salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante. La misma fue encabezada por el presidente del Cuerpo, Prof. Fernando Muñiz, y contó con la presencia de la mayoría de los concejales de los distintos bloques políticos. En este marco, participaron Eduardo Zapata, secretario de Salud, Xenia Forconi, directora general de Políticas Sanitarias; Daiana Fea, coordinadora de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y Eulalia De Latorre, directora de Bromatología y Cuidado Animal, quienes brindaron información y respondieron inquietudes de los ediles en relación con los expedientes tratados. La reunión permitió profundizar el intercambio entre las áreas del Ejecutivo y los concejales, aportando información clave para el análisis de los temas abordados.

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