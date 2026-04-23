Cecilia Massenzio: «Fomentar la lectura es abrir puertas a la imaginación»

En el Día del Libro, la bibliotecaria habló con la 91.5 y nos dejó un sinfín de reflexiones sobre la fecha en cuestión al tiempo que divulgó todas las actividades en el edificio donde funciona la Biblioteca Popular «25 de Mayo», lugar de encuentro de un importante número de lectores de distintas edades. «Siempre decimos que la lectura abre las puertas de la imaginación. Y en un día como este con tanto sol sumergirse en el placer de las letras es maravilloso», sostuvo Massenzio. «En la biblioteca siempre estamos muy activos. Venimos de diversos momentos muy destacados en el marco de fechas significativas como el Día de la Poesía, el Día de la Memoria con un conversatorio sobre la censura de los libros y cómo se vivió aquella época y el aniversario de la ciudad con un raconto fotográfico que pronto presentaremos en las redes sociales», dijo más adelante. Finalmente, sobre el inicio de la Feria del Libro, la bibliotecaria confirmó que «estaremos en los primeros días de mayo con la posibilidad de adquirir nuevo material».

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