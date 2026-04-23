Diego Velázquez: «Queremos seguir creciendo como equipo»

El volante central, de gran actuación el pasado domingo en la victoria 3-1 ante Juventud Deportiva, habló con la 91.5 sobre el presente del equipo y el próximo compromiso ante Juventud Unida. «Venimos de una buena victoria ante un gran equipo como el Depor. Hicimos un muy buen primer tiempo y generamos varias situaciones. En el segundo, ellos se adelantaron un poco pero lo pudimos aguantar y marcar el tercero al final. Estamos bien y queremos seguir creciendo como equipo», afirmó Velázquez. El mediocampista indicó luego que «habíamos arrancado el torneo con empates y esta victoria nos da confianza. Ahora nos toca Juventud Unida que sabemos que no empezó bien pero no por eso hay que desmerecerlo».

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