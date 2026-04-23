23 de abril de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

BM – jueves 23 de abril

18 minutos atrás Fm Alpha

LANZAMIENTO DE LA EDICIÓN 2026 DEL CONCURSO LITERARIO LOCAL “HUGO MARIO IANIVELLI” Este viernes 24 de abril a las 18.30 horas en la Biblioteca Municipal Pablo Minellono (Avda. General Paz y Alem, subsuelo) tendrá lugar el acto de presentación del Concurso Literario Local de Cuento y Poesía «Hugo Mario Ianivelli» que este año celebra su edición número 51. La ceremonia se realizará, como siempre, en el marco de la Semana de la Lengua Española y, a su vez, en virtud de la cercanía con el aniversario de nacimiento de Alejandra Pizarnik, se inaugurará una exposición alusiva a la poeta.

PRIMER TORNEO DE CALISTENIA EN LAS FLORES La Secretaría de Deportes informa que el domingo 26 de abril, de 14 a 18 horas en la Plaza España, tendrá lugar la primera edición del Campeonato de Calistenia, organizado por la Agrupación Brothers Dogs Calistenia Las Flores. El certamen incluirá competencias de Freestyle y Resistencia de Básicos en niveles Principiantes e Intermedio Avanzado, contándose con los prestigiosos jueces nacionales Cristian Álvarez, Carlos Saonaa y Franco Nipón. Es una muy buena oportunidad para que la comunidad acompañe la iniciativa de esta disciplina, con interesantes proyectos de cara al futuro. La entrada es libre y gratuita.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

La Buena Noticia: el Hospital Garrahan continúa recibiendo camas de última generación

3 horas atrás Fm Alpha

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

21 horas atrás Fm Alpha

Día de la Tierra 2026: Por qué se conmemora este 22 de abril

22 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

BM – jueves 23 de abril

18 minutos atrás Fm Alpha

La Buena Noticia: el Hospital Garrahan continúa recibiendo camas de última generación

3 horas atrás Fm Alpha

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

21 horas atrás Fm Alpha

Día de la Tierra 2026: Por qué se conmemora este 22 de abril

22 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.