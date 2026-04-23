BM – jueves 23 de abril

LANZAMIENTO DE LA EDICIÓN 2026 DEL CONCURSO LITERARIO LOCAL “HUGO MARIO IANIVELLI” Este viernes 24 de abril a las 18.30 horas en la Biblioteca Municipal Pablo Minellono (Avda. General Paz y Alem, subsuelo) tendrá lugar el acto de presentación del Concurso Literario Local de Cuento y Poesía «Hugo Mario Ianivelli» que este año celebra su edición número 51. La ceremonia se realizará, como siempre, en el marco de la Semana de la Lengua Española y, a su vez, en virtud de la cercanía con el aniversario de nacimiento de Alejandra Pizarnik, se inaugurará una exposición alusiva a la poeta.

PRIMER TORNEO DE CALISTENIA EN LAS FLORES La Secretaría de Deportes informa que el domingo 26 de abril, de 14 a 18 horas en la Plaza España, tendrá lugar la primera edición del Campeonato de Calistenia, organizado por la Agrupación Brothers Dogs Calistenia Las Flores. El certamen incluirá competencias de Freestyle y Resistencia de Básicos en niveles Principiantes e Intermedio Avanzado, contándose con los prestigiosos jueces nacionales Cristian Álvarez, Carlos Saonaa y Franco Nipón. Es una muy buena oportunidad para que la comunidad acompañe la iniciativa de esta disciplina, con interesantes proyectos de cara al futuro. La entrada es libre y gratuita.

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