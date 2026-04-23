Sesión HCD: Profundo reclamo de la banca abierta “No nos merecemos vivir entre los ratones”

La primera parte de la sesión del HCD de este jueves fue agridulce, ya que por un lado vimos el juramento de joven Renzo Sielas Ayuso reemplazando al concejal Bernardo Lemma. Luego de un cuarto intermedio, se dio paso a la banca abierta, donde tres vecinos del Barrio 25 de Mayo expusieron sobre la problemática que se venia reclamando, y lo que lamentablemente les tocó vivir, hecho que conmocionó a la ciudad ante el posible caso de hantavirus.

Gonzalo Lujan: “Soy vecino del barrio 25, de donde tenemos un canal a cielo abierto, estamos en nombre de la comunidad entera, y sabemos que lo paso no tiene vueltas, pero si tenemos que pensar de aquí en más todos, y no va en contra de nadie, yo creo que toda la comunidad inclusive los vecinos mismo tenemos que poner un grano de arena de ahora en mas y ver que queremos de nuestro pueblo, estamos acá y me hago cargo que mi reclamo, era por las redes, y por lo que paso creo que alguien tenia que tomar la iniciativa de un reclamo justo para toda la comunidad, es por eso que nos juntamos con los chicos, y decidimos juntar las firmas para que nos escuchen…para la familia que esta acá atrás son inexplicables las palabras …” Decía.

Marcelina Bussetti: “Nos pusimos en contacto por las redes y con Mónica que vive enfrente de la casa de Ina, mi casa esta un poco alejada, pero no deja de ser un foco preocupante porque estoy rodeada de la curtiembre, por otro lado mi vivienda se hizo la limpieza de la playa de camiones y a su vez hay un depósito de autos, no se donde fueron a parar esos ratones, también existe la chatarrería de Grosso, que si se pone a observar son cuadras y cuadras llenos de chapas hacia adentro, tuvimos una reunión con el intendente interino y nos dijo que hay habilitación en lo interno de la curtiembre y la chatarrería también. Yo me pregunto que pasa con lo externo, baldíos con los animales muertos, con los cueros llenos de moscas, el pasto, si hubiera tenido un poco mas de tiempo hubiese fotografiado todo el barrio, realizado videos y hoy quizás compartirlo con todos Uds…” Remarcaba.

Mónica Díaz: “Yo vivo enfrente al hogar de Ina…soy consciente de la lucha de la familia, se hicieron juntas de firmas en su momento, no solo es que los roedores andan en el zanjón, si no que están en terrenos abandonados, sé que se han hecho denuncias, y cuando uno denuncia desde el lugar que se toman las denuncias, van y le dicen al dueño del terreno que tal vecino te denunció. Entonces, uno como vecino, en vez de que me den soluciones a la situación, porque si no desratizamos, que es lo más importante, porque esto es lo que se llevó la vida de una persona que la lucho, y pidió y nadie le dio soluciones, nosotros venimos a eso, a buscar soluciones…es muy difícil hablar de esta situación fue algo que nos tomó de sorpresa y no dolió un montón, son muy buenas personas y no se merecían esto. Se merecían una respuesta como se la merecen todos. Y no es solo nuestra zona, yo he tenido conversaciones con otras personas y la ciudad esta cundida de ratones, porque no hay mantenimiento, hay abandono de casas, hay gente que come de la basura, hay personas que están muy perjudicadas por eso, hay muchas zonas afectadas, nosotros queremos soluciones por eso venimos acá…si no tenemos respuesta es como que es lo mismo, o sea, estar contra la corriente, y del otro lado no hay nadie, no es una lucha de ahora de 5 días o de un mes, es una lucha de hace años…” Afirmaba.

El Pte Fernando Muñiz reflexiono expresando que fue un reclamo genuino agradeciendo la presencia de la banca abierta representando a los vecinos, presentando una problemática atendible donde los concejales deben comprometerse.

Luciana Coccola: “Agradezco el compromiso, pido disculpas por no llevar una respuesta a la familia de Ina, vamos a trabajar y esperemos los 14 concejales para darle una respuesta a la familia de Ina…”

Ariana Pertusi: “Agradecer a los chicos que los conozco, desde este bloque compartimos el sentir, a acompañamos a la familia, en mi caso particular como vecina del barrio hace muchos años y sé que todo lo que han dicho, es con conocimiento y tienen razón, en muchos casos hay que hacer una autocrítica, de que hay cosas en que han fallado, que se podrían haber contemplado, se podrían haber solucionado o implementado acciones necesarias para no llegar a esta situación…”

Guillermina Gómez: “Desde el bloque agradecer el compromiso, continuar en el trabajo para que se den las cosas que tienen que dar desde hace un tiempo, y por supuesto lo vamos a seguir de cerca no solo para el barrio 25, si no también para muchos barrios que sucede lo mismo, así que el compromiso desde nuestro bloque es que se pueda cumplir y que el entubamiento llegue…”

Porteriomente, se realizó el segundo cuarto intermedio.

Video completo de la sesión: https://www.facebook.com/100064824753467/videos/959183506511691

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