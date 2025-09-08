Fernando Muñiz, exultante tras el triunfo de Fuerza Patria: «Logramos estar al frente de estas elecciones»

(foto archivo) Conocidos los resultados de la elección legislativa del domingo, el electo concejal por el oficialismo dejó su mensaje a los votantes. Fue en el local de Todos por Las Flores (Avda. Rivadavia y Avda. San Martín) ante la presencia de un importante número de seguidores. «Gracias a todos los que integraron la lista, los que caminaron la calle, los que fiscalizaron en cada escuela. Es un esfuerzo muy grande el que hemos hecho y con el resultado que era el que esperábamos. Hemos logrado estar al frente de estas elecciones, algo que no es fácil en una elección de medio término».

