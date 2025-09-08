Cooperativa Eléctrica: se realizarán la Asambleas Electorales de Distrito

(foto archivo) El Consejo de Administración de la Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Limitada informa a sus asociados que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo N° 34 del Estatuto Social, se convoca a las Asambleas Electorales de Distrito, a celebrarse el martes 30 de septiembre de 2025 a las 18:00hs. en el club Juventud Unida, sito en calle Harosteguy N° 418 de la ciudad de Las Flores. En dichas Asambleas se tratará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA 1. Designación de un Asociado para actuar como Secretario de la Asamblea. 2. Designación de tres Asociados para integrar la Comisión Receptora de Votos y Escrutinio. 3. Elección de 123 (ciento veintitrés) Delegados Titulares y 12 (doce) Delegados Suplentes en la Asamblea Electoral del Distrito “A”; y 119 (ciento diecinueve) Delegados Titulares y 12 (doce) Delegados Suplentes en la Asamblea Electoral del Distrito “B”.

Estos Delegados representarán a los asociados en la 89º Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa y ejercerán su mandato hasta la siguiente Asamblea Ordinaria.

Credenciales y requisitos de participación De acuerdo al artículo N° 46 del Estatuto Social, para concurrir a la Asamblea los asociados deberán solicitar previamente su tarjeta credencial en la sede administrativa de 25 de Mayo N° 513.

Las credenciales se entregarán en los siguientes días y horarios, contra presentación del DNI: • Sábado 13 de septiembre de 2025: de 10:00 a 13:00 hs y de 15:00 a 18:00 hs. • Del lunes 15 al viernes 19 de septiembre de 2025: de 8:00 a 13:00 hs y de 18:00 a 20:00 hs. • Sábado 20 de septiembre de 2025: de 10:00 a 13:00 hs y de 15:00 a 18:00 hs. • Del lunes 22 al miércoles 24 de septiembre de 2025: de 8:00 a 13:00 hs y de 18:00 a 20:00 hs. Para poder ejercer voz y voto, el asociado deberá estar al día con el pago de la cuota social suscripta y haber cumplido con las obligaciones de plazos vencidos con la Cooperativa. Importante • Transcurrida una hora de la fijada para la celebración de la Asamblea, y de no contarse con el quórum reglamentario, la misma se celebrará con el número de asociados presentes. • Los Padrones Electorales se encuentran disponibles en la sede administrativa para su consulta.

El Consejo de Administración invita a todos los asociados a participar de esta instancia democrática fundamental para la vida institucional de la Cooperativa.

Cdor. Mario Elgue – Presidente VGM. Gustavo Mondini – Secretario

Consejo de Administración Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda.

About The Author