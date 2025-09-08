8 de septiembre de 2025

BM – lunes 8 de septiembre

LAS OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES LLEGAN CON TODA LA ALEGRÍA DE LA ETAPA CULTURAL Este jueves 11 de septiembre a las 16 horas el Club Juventud Deportiva será escenario de una tarde imperdible donde los equipos presentarán un show infantil lleno de humor y acrobacias en el marco de la Etapa Cultural. Una propuesta pensada para disfrutar en familia, compartir risas y seguir acompañando a las y los jóvenes de nuestras escuelas secundarias en esta nueva instancia de las Olimpíadas Juveniles Florenses 2025.
Día: Jueves 11 de septiembre – 16hs.
Lugar: Club Juventud Deportiva
¡No te lo pierdas! Vení con tu familia y amigos a alentar a tu equipo favorito y ayudalos a seguir sumando puntos.

ESTE JUEVES 11 SE BAILA MILONGA EN CULTURA Este jueves 11 de septiembre a las 21.30 horas en la sala Hugo Mario Ianivelli de la Dirección Municipal de Cultura se bailará Milonga, en un evento coordinado por Cecilia Rosas que contará con la participación especial del grupo porteño “Boedo Tango”. Quienes tengan ganas de bailar al ritmo del dos por cuatro, están invitados a formar parte de este espectáculo que será libre y gratuito para toda la comunidad.

