Día del Maestro: el acto se realizará el miércoles 10

(foto archivo) Así lo informó la Comisión Organizadora que invita a la comunidad a los actos programados en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento como así también a despedir a los docentes florenses que se retiran de la función. Todo comenzará a las 14hs. con una ofrenda floral en el busto que recuerda al prócer, ubicado en Avdas. Avellaneda y Sarmiento. Por la tarde, el acto oficial dará inicio a las 18hs. en el Salón Rojo de la Municipalidad. Se procederá allí a la recepción de autoridades, entrada de la Bandera de Ceremonia, Himno Nacional Argentino, saludos a los docentes a cargo de los Inspectores de Educación de las distintas ramas, retiro de la Bandera de Ceremonia y despedida a docentes con entrega de presentes.

