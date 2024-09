BM – miércoles 11 de septiembre

“NO HAY INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE PUEDA REEMPLAZAR AL AMOR DE UN MAESTRO” En el marco de la conmemoración por el Día del Maestro, se llevó a cabo anoche en el Salón Rojo Municipal el agasajo a las y los docentes que este año se jubilaron, tras haber entregado, con amor y compromiso, años de su vida a tan noble profesión. El intendente Alberto Gelené, en su discurso, resaltó la labor que los docentes día a día llevan adelante por la educación de nuestro distrito. Entre las menciones sobresalientes, el jefe comunal expresó “No hay inteligencia artificial que pueda reemplazar al amor de un maestro”. El titular del Ejecutivo comunal también revalorizó la trayectoria que con gran compromiso y vocación desempeñaron quienes hoy finalizan su tarea en el ejercicio de la docencia. Fueron despedidas con innumerables muestra de afecto, cariño y emoción, las docentes de Nivel Inicial: María Emilia Lacoste, Ivana López, Virginia Raineri y Ester Saladino.

De Nivel Primario: Susana Aguirre, Natalia Bazán, Lucía Cattorini, Cecilia Cruz, Victoria Dorney, Analía Macciaroli, Verónica Risso, Mariela Verea, y María Sol Sabathié.

De la Escuela Especial: Alejandra Massencio. De Nivel Secundario: Rosana Blanco, Adriana López, María Valeria Núñez, Silvia Suarez, Leandro Bulzomi, Viviana Nievas, Eduardo Sandez, Patricia Genta, Mónica Riquelme, Claudia Rivarola, Jorge Onraita, Ester Sabathié, Javier Benavidez, Claudio Nusch y Fabiana Aragón.

MÚSICA RODANTE: UN NUEVO PROYECTO CULTURAL EN LOS BARRIOS La Dirección de Cultura llevará a cabo un evento musical rodante por mes donde habrá espectáculos musicales con artistas florenses en diversos barrios de nuestra ciudad. Los espectáculos programados se realizarán los días sábados por la tarde, donde también habrá lugar para que artesanos y emprendedores locales puedan comercializar sus productos. Música Rodante, en su jornada inaugural, comenzará el próximo sábado 14 de septiembre a partir de las 16 hs. en la Plaza del Barrio 25 de Mayo. Allí, se presentarán: “Lucy”, Sergio Alegre y el Grupo “Latido”.

NUEVA CARRERA UNIVERSITARIA PARA LAS FLORES El intendente Ing. Alberto Gelené, junto a Marcelo Aba, Rector de la UNICEN realizaron la firma de un convenio específico que permitirá la implementación de la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (TUDAI) en nuestra ciudad. Dicha carrera, comenzará a cursarse en el 2025, con una duración de 3 años más un ciclo de Prácticas profesionales. Esta nueva oferta académica, contará con cursada presencial e instancias virtuales, tiene el objetivo de continuar generando oportunidades de formación y potenciar la Economía del Conocimiento. En el encuentro, participaron el Secretario de Educación, Prof. Rogelio Díaz, y autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Hasta el viernes 13 de septiembre en la sala Hugo Mario Ianivelli de la Dirección Municipal de Cultura, a partir de las 19 hs se continúan proyectando películas y cortometrajes en el marco del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires.

Es importante destacar que luego de diversas gestiones realizadas, la sala central del histórico edificio de la avenida General Paz 570, ahora forma parte de la Red de Salas de Cine Bonaerense, Esta importante inclusión cultural es el motivo por el cual en Las Flores de manera gratuita se podrán disfrutar los films. Se presentarán documentales, ficciones y también una gran variedad de cortos. Las proyecciones son gratuitas y abiertas para todo el público.

DISCAPACIDAD: ACOMPAÑAMIENTO, CONTENCIÓN Y REFLEXIÓN El próximo jueves 19 de septiembre a las 15hs., la Dirección de Discapacidad dará inicio a un nuevo espacio destinado a familias de Personas con Discapacidad denominado «Grupo de escucha, acompañamiento y reflexión». Con esta propuesta, la Dirección tiene como fin brindar herramientas de apoyo, acompañamiento, contención, potenciar habilidades y abordar los sentimientos y emociones. La idea central proyectada contempla ser generadora de un espacio para la puesta en común de inquietudes e intercambios de experiencias. “Grupo de escucha, acompañamiento y reflexión”, se brindará por medio de los psicólogos sociales Magali Díaz y Lucas Veiga. El lugar de encuentro fijado es la Dirección de Discapacidad, ubicada en Av. San Martín 480 (ingresando por el garaje 2da puerta). Ante dudas e inquietudes comunicarse al 444993.

JUEGOS BONAERENSES: FÚTBOL FEMENINO A LA FINAL PROVINCIAL DE MAR DEL PLATA La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita al elenco de fútbol 11 femenino libre Sub 18 del Club Ferrocarril Roca por adjudicarse la instancia interregional de los Juegos Bonaerenses 2024. Ayer en Ezeiza, las dirigidas por Guillermina Cenzano superaron 2 a 0 a Marcos Paz, con goles de Albertina Álvarez y Jazmín Ibarra, logrando de esta manera una plaza para la final provincial que se disputará desde el lunes 28 de octubre hasta el 2 de noviembre en Mar del Plata. El plantel “ferroviario” estuvo integrado por Tatyana Arballo, Oriana Caputo, Albertina Álvarez, Morena Peña, Luz Aldana Ibarra, Paulina Bertini, Valentina Franco, Jazmín Maciel, Dahiara Ferro, Morena Aranda, Tiara Montenegro, Luz Zagoruica Monzón, Lola Bertamino, Azul Gauto, Jazmín Ibarra y Maía Celeste Massón Lezcano.

ELENCOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL Y LAS FLORES HOCKEY JUGARÁN EN LAS FLORES El Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” será escenario el próximo sábado de una nueva fecha del campeonato que organiza la Liga Azuleña de Hockey. En la oportunidad, equipos de la Escuela Municipal de Hockey y Las Flores Hockey recibirán a la Escuela Municipal de Hockey de Azul, en el marco de una interesante jornada que comenzará a las 10 horas con el encuentro de la categoría Sub 14, luego a las 11.30 horas será el turno de la división Sub 12; y a las 12.30 está previsto el partido de Sub 16. La entrada es libre y gratuita.

