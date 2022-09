BM – miércoles 14 de septiembre

EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO BRINDARÁ UNA CHARLA SOBRE EL PLAN GANADO BONAERENSE 6X6 La Dirección de Asuntos Agropecuarios, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Sustentable, recuerda que en marco de la vigencia del Plan Ganado Bonaerense 6×6, mañana jueves 15 a las 18 horas se realizará una reunión informativa en la que se darán a conocer detalles sobre el programa. Se invita a productores, veterinarios y demás interesados a esta actividad que se realizará con la presencia de autoridades del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires y tendrá lugar en el salón céntrico de la Sociedad Rural de Las Flores, en Av. San Martin 825. Para más información los interesados pueden acercarse a la Dirección de Asuntos Agropecuarios, en el ex Edificio Cattorini, o contactarse a través del mail asuntosagropecuarios@lasflores.gob.ar, el WhatsApp 2244-445877, o a través del teléfono de la oficina 2244-444400.

DESARROLLO HUMANO ENTREGÓ PRESENTES AL PERSONAL DE LOS CENTROS DE PROMOCIÓN EN MARCO DEL DÍA DEL MAESTRO «Enseñaras a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñaras a vivir, pero no vivirán tu vida. Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, piensen, sueñen, canten, vivan…estará la semilla del camino enseñado y aprendido». El día lunes, en marco de la conmemoración por el Día del Maestro y el Día del Auxiliar, y con motivo de agasajar a docentes, así como también a auxiliares y cocineros de los Centros de Promoción Comunitaria, la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile y los coordinadores de los Centros, Martin Dambrosio y Silvina Castro, hicieron entrega de presentes florales al personal de los Centros Este, Sur, Ositos Cariñosos, Oeste, Los Manzanares, Norte, Villa Pardo y Jardín Maternal “Eva Perón”.

FESTEJOS POR EL 146° ANIVERSARIO DE PARDO El próximo viernes 16 de septiembre la localidad rural de Pardo arriba a su 146° aniversario y lo festejará desde las 15 horas con una mateada y eventos socioculturales que tendrán lugar en la plazoleta “Los Amigos” del paraje. Se compartirán juegos, música, danzas y varias propuestas diseñadas por la Secretaría de Cultura, en forma conjunta con la dirigencia del Club Unión Deportiva de Pardo y las entidades escolares del lugar, en una fecha conmemorativa de una población que sigue mostrando una dinámica social cargada de identidad. La llegada del primer tren a la Estación de esta pintoresca comunidad rural del partido de Las Flores, el día 18 de septiembre de 1876, fue tomada como fecha fundacional. Es válido recordar que, en el aniversario del año pasado, el intendente interino Fabián Blanstein, reinauguró la Delegación Municipal que había funcionado como casa de familia por 15 años. Se invita a toda la comunidad a participar el próximo viernes de estos festejos conmemorativos del 146° Aniversario de Pardo.

LLEGA LA PRESENTACIÓN DE “LOS YACU BIEN PALANCA” EN EL CICLO “SALA ABIERTA ROCK” El ciclo “Sala Abierta Rock” de la Secretaría de Cultura presenta al grupo florense “Los Yacu Bien Palanca”. La fecha, que debió ser reprogramada, finalmente tendrá lugar el próximo domingo 18 de septiembre a las 20 horas. La sala “Hugo Mario Ianivelli” de la Avenida General Paz 570 será el escenario donde la banda de nuestra ciudad mostrará al público sus nuevas canciones. Los Yacu Bien Palanca, en tiempos de pandemia, no dejaron de hacer cosas y realizaron varios shows bajo protocolo Covid 19; además se presentaron en distintos escenarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Dentro de los objetivos cumplidos por el grupo, estuvo la grabación del segundo disco de estudio, logrado en los Míticos Estudios El Pie, con la producción Musical de Alejandro Vázquez, reconocido por su trabajo con grandes bandas del Rock Nacional como Divididos, Carajo, Viejas Locas, La Vela Puerca, Las Pastillas del Abuelo, entre otros. Siempre desde la autogestión, la banda sigue tocando en fechas ya previstas dentro y fuera de la ciudad, mientras termina los detalles para la salida de su segundo material.Manuel Díaz Vigo trabaja en el arte de mismo y dos video clips serán parte de este lanzamiento proyectado para octubre de este año. Los Yacu Bien Palanca está integrada por: Bruno Loggia (voz), Juan Izquierdo (Batería), Iván Cruz (Bajo) y Santiago Rey (Guitarra). Conforman también el staff: Lorenzo Gómez, Rubén Heit y Luciano Abrego.

