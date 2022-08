BM – miércoles 17 de agosto

VALENTINO DE BENEDETTO Y CATALINA CABRAL CAMPEONES NACIONALES DE PADEL Los florenses Valentino De Benedetto y Catalina Cabral se consagraron campeones del torneo nacional de padel, que la FAP organizó el pasado fin de semana en Olavarría. Valentino y Luciano Bordón (Tandil) vencieron en la final 7/5, 2/6 y 6/1 a Santa Fe y de esta manera se adjudicaron el certamen de la categoría Sub 16-18 Tercera, mientras que Catalina y Tatiana Trejo (Tandil) obtuvieron el título de la división Sub 16-18 Sexta al superar en la final 1/6, 7/6 y 7/6 a una pareja de Neuquén. Por otro lado, Joaquín Maciel Soria y un compañero de San Manuel llegaron a cuartos de final en la categoría Escuela, en tanto que en Sub 14 Séptima Santiago Brahín y un jugador Tandil perdieron en semifinal; y Bruno Cabral y Guido Mundet fueron eliminados en cuartos de final. La Secretaría de Deportes felicita a nuestros jóvenes por el muy buen desempeño e insta a que continúen con el mismo compromiso de cara al futuro.

LA ANMAT PROHIBIÓ LA VENTA DE DOS MARCAS DE ACEITES DE OLIVA Y UN ACETO BALSÁMICO La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, informa a la población que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), según: Disposición 6410/2022: Prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional de los productos: “Aceite de oliva extra virgen- Primera prensión en frío” y “Aceto Balsámico” ambos de marca “San Juan oliva” elaborados y envasados por Campo de Olivos S.A. RNE cert N° 0180000955 RNPA cert N°18007088, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento y de todos aquellos productos que exhiban en sus rótulos los registros sanitarios RNE cert N° 0180000955 y RNPA cert N° 18007088, por carecer de registros sanitarios y estar falsamente rotulados, resultando ser productos ilegales. Disposición 6437/2022: Prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea, del producto: “Aceite de oliva”, marca: “Estancia Los Lagos”, Envasado por Sol y Oro S.A., Roque Saenz Peña 4945, La Tablada – Buenos Aires, Elaborado por RNE 02-034.145, RNPA 02525439 y de todos aquellos productos que exhiban en sus rótulos el RNPA 02525439, por carecer de registros sanitarios y estar falsamente rotulado, resultando ser en consecuencia productos ilegales.

