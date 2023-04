BM – miércoles 26 de abril

ESTE JUEVES SE REALIZARÁ LA RECOLECCIÓN DEL ACEITE VEGETAL USADO (A.V.U.) La Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público informa que la empresa encargada de realizar la recolección de Aceite Vegetal Usado (A.V.U.) en nuestra ciudad, SODIR S.R.L., estará realizando su recorrido habitual por los comercios adheridos al servicio este jueves 27 de abril, a partir de las 15 horas. Aquellos generadores domiciliarios y gastronómicos interesados en disponer correctamente éste residuo, pueden solicitar la adhesión al servicio gratuito de recolección comunicándose con la Subsecretaría al 2244 – 426032 o con la Escuela Media Nº 1, en Av. Carmen 766, telefono 2244 – 450033. Los residuos de aceites de cocina usados se clasifican como residuos no peligrosos, sin embargo, el inadecuado manejo de estos aceites, genera contaminación al entrar en contacto con el agua y suelo; a su vez cuando el AVU se vierte en desagües y cloacas, éste se adhiere a las paredes de las tuberías municipales, pluviales y de saneamiento provocando obstrucciones y disminuyendo el caudal de evacuación del agua hasta bloquearlo y pudiendo causar inundaciones. Al colaborar con la correcta disposición de este residuo, estaremos aportando a la economía circular, ya que el AVU recolectado es posteriormente utilizado para producir biodiesel y evitando la contaminación de miles de litros de agua.

SERVICIO DE EMPLEO – OFERTA LABORAL Desde la oficina del Servicio Municipal de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Sustentable, se comunica que Empresa solicita Playera/o Vendedor/a Dual. REQUISITOS: Orientación al Servicio y al Cliente; Secundario Completo; Experiencia en manejo de caja; Residir en Las Flores o zonas aledañas. Enviar Curriculum Vitae por WhatsApp al 1139537937 con la referencia “Playero/a Las Flores” o por mail a: jessica.yucra@manpower.com.ar

“SEMANA DE LA VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS”: JUEVES 27 JORNADA EN PLAZA MITRE La Secretaria de Salud Pública informa a la comunidad que en marco de la «Semana de la Vacunación de las Américas», el Vacunatorio del Hospital Zonal General de Las Flores realizará una Jornada que tendrá lugar este jueves 27 en Plaza Mitre de 9 a 18 horas. Se aplicarán diferentes vacunas: Antigripal, Antigripal Pediátrica, Neumonía, COVID, Hepatitis B y Doble Bacteriana. Recordá que la inmunización previene enfermedades, discapacidades y defunciones por enfermedades prevenibles por vacunación. Acercate y completá los esquemas.

JORNADA DE ADOPCIÓN DE LOS PERROS DEL ALBERGUE MUNICIPAL La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal invita a participar de la jornada de adopción de los perros del Albergue Municipal que se llevará a cabo el sábado 6 de mayo de 14 a 17 horas, en el Parque Plaza Montero, en la zona de La Glorieta. Ese mismo día, se otorgarán turnos para castración de perros y gatos y se brindará información sobre los servicios del área. La invitación se extiende a todas las protectoras y proteccionistas que quieran colaborar en el acontecimiento; por igual a todos los vecinos que tengan camadas de cachorros de gatos o perros y deseen darlos a conocer para otorgar en adopción. Durante la tarde además habrá música en vivo por lo que se invita a toda la comunidad a acercarse con reposera y mate y ser parte de esta importante campaña de adopción. El evento se suspende en caso de lluvia. Adoptar es un acto de amor y responsabilidad, por lo cual es necesario estar completamente seguros de que estamos capacitados y listos para asumir el compromiso de que un animal forme parte de nuestra familia.

ATLETISMO: DOS TRIUNFOS PARA SANDRA CAMPOS EN EL METROPOLITANO DE MAYORES La Secretaría de Deportes destaca la excelente participación de Sandra Campos en el campeonato Metropolitano de Atletismo de Mayores, que se desarrolló el pasado fin de semana en Parque Chacabuco (Buenos Aires). La florense tuvo una perfecta participación y ocupó el máximo lugar en el podio en las disciplinas lanzamiento de bala y disco, sumando de esta manera nuevos logros que le permiten llegar con grandes expectativas a futuras competencias.

TRIQUINOSIS: MEDIDAS DE PREVENCIÓN La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito con forma de gusano que se encuentra alojado en los músculos de los cerdos y otros animales salvajes, como el jabalí y el puma. Las personas se infectan al consumir carnes o derivados cárnicos, crudos o mal cocidos, que contengan dicho parásito. En el caso de los cerdos éstos contraen la enfermedad al ser alimentados en basurales, con desperdicios o restos de alimentos, donde habitan roedores. Esta enfermedad está presente durante todo el año, intensificándose en invierno por el mayor consumo de embutidos, chacinados y sus derivados como por ejemplo bondiola, salamines, longaniza y otros. Por este motivo, la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal recuerda e informa a la población las recomendaciones que se deben tener en cuenta para prevenir el contagio de la enfermedad.

¿Cómo prevenirla?

Población general:

· Cocinar completamente la carne de cerdo y derivados hasta que deje de estar rosada. Tenga presente que la cocción en microondas, la salazón y el ahumado no matan al parásito. Tampoco el congelado.

· Adquirir chacinados en comercios habilitados y verificar en la etiqueta su elaboración por establecimientos autorizados, donde especifique marca, identificación del lote, fecha de elaboración y vencimiento, identificación del establecimiento elaborador y registro ante la autoridad sanitaria (RNE y RNPA). La venta callejera y por redes sociales de estos alimentos sin rótulo está prohibida, ya que no cumple con el control sanitario correspondiente.

Zonas Rurales y Productores:

· Respete las normas establecidas por las autoridades sanitarias para la tenencia y la cría de cerdos.

· Alimentarlos adecuadamente. No alimentar con basura ni desechos cárnicos crudos.

· Controlar la proliferación de ratas en los criaderos.

· Al realizar la faena casera de un animal (cerdo, jabalí o puma) para autoconsumo, debe remitir una muestra de entraña de cada cerdo a un laboratorio para que sea analizada, a fin de confirmar la ausencia del parásito que provoca la triquinosis.

· Si se encuentra el parásito en un animal, es necesario eliminar la res completa.

¿Cuáles son sus síntomas?

Si consumió carne de cerdo o derivados y presenta fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de párpado y picazón, debe concurrir al centro de salud más cercano.

Por otra parte, se recuerda a los Sres. Comerciantes que está prohibida la venta de carnes de vacunos, porcinos, ovinos, aves en general y subproductos, chacinados, fiambres y afines, sin sellos y documentación correspondiente que acrediten que fueron faenados y elaborados en establecimientos habilitados. Caso contrario, serán aplicadas las sanciones que corresponden, secuestro de los mismos e infracciones estipuladas en las reglamentaciones vigentes.

Para más información y consultas dirigirse a la Secretaría de Salud Pública en Av. Rivadavia 363, Tel. 441570, o a la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal en Av. Manuel Venancio Paz Nº 1114, tel. 442236.

PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS La Secretaría de Gobierno informa que el Departamento Ejecutivo municipal promulgó las siguientes ordenanzas:

CON FECHA DE PROMULGACIÓN DEL 4 DE ABRIL DE 2023:

POR DECRETO N° 843 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3490 por la cual se convalida el Convenio de Cooperación, Asistencia Académica y Complementación, celebrado entre la Municipalidad de Las Flores y el Conservatorio de Música “Isaías Orbe” de la Ciudad de Tandil.

POR DECRETO N° 844 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3491 por la cual se convalida el Convenio de Obra y su Anexo I celebrado entre la Dirección Provincial de Hidráulica, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Las Flores, por un período de ciento veinte (120) días corridos, para la realización de tareas de ejecución de la obra denominada “Mantenimiento de terraplenes en sector de la Laguna La Blanca”, en jurisdicción del Partido de Las Flores.

POR DECRETO N° 845 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3492 por la cual se convalida la Prórroga de vigencia al Convenio de Obra y su Anexo I celebrado entre la Dirección Provincial de Hidráulica, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Las Flores, por un período de ciento ochenta (180) días corridos, para la continuidad de las tareas de ejecución de la obra denominada “Limpieza y Mejoramiento de Cursos de Agua”.

POR DECRETO N° 846 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3493 por la cual se convalida el Convenio de Prestación de Equipo para Obra y su Anexo I, Insumos y Gastos celebrado entre la Dirección Provincial de Hidráulica, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Las Flores, por un período de ciento veinte (120) días corridos, para la provisión de un (1) equipo detallado en el Anexo I, que será afectado a obra denominada “Limpieza de Laguna Difunto Manuel del Parque Plaza Montero”, en jurisdicción del Partido de Las Flores.

POR DECRETO N° 847 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3494 por la cual se deja sin efecto el Art. 131º de la Ordenanza Fiscal e Impositiva Nº 3480/2023, el cual establece como pago complementario a la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal el pago para el “Fondo para combatir plagas”.

POR DECRETO N° 848 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3495 por la cual se condona la deuda que registra el Club Juventud Unida, en concepto de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene correspondiente al comercio identificado con el Nº 3342, Cuotas 1 a 6 del año 2019, Cuotas 1 y 5 del año 2020, Cuotas 1, 2, 5 y 6 del año 2021.

POR DECRETO N° 849 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3496 por la cual se convalida la Adenda al Convenio de Adhesión, Cooperación y Compromiso y Anexo I, celebrado entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y la Municipalidad de Las Flores, en el marco del “Programa para la Entrega de bienes aplicables a la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos”, por la cual se modifican las cláusulas Tercera, Cuarta y el Anexo I “Detalles de los bienes y Presupuesto Estimado” del aludido Convenio.

CON FECHA DE PROMULGACIÓN DEL 17 DE ABRIL DE 2023:

POR DECRETO N° 961 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO LA ORDENANZA N° 3497 por la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a formalizar contratos de locación con opción de compra, bajo la modalidad de Contratos de Leasing con Provincia Leasing S.A. con participación mayoritaria del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de una motoniveladora destinada a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram