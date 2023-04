Nuevas juras en el Club de Leones y Campana de Cristal

En el periodístico del día de la fecha, conversamos con el Pte. de la institución Luis Angilello. El dirigente reelegido nos contaba del buen momento que significa ver a gente que quiera ser solidarios con nuestra comunidad, mas en los tiempos que corren.

“Hubo juras y fue un fin de semana grato, cuando podemos sumar a la institución personas por el bien común es algo maravilloso más ahora cuando se atienden muchas situaciones, juraron seis chicos nuevos por el Club Leo: Wanda Mogni, Malena Alcetegaray, Abril Lucero, Amanda Gutiérrez, Valentino Massacane y Damián Piazza. Después Por Leones ingresaron: Nacho Arrúa, Mauricio Risso, Guillermo Gavazza y Hugo Grimaux…Decía. Por otro lado: ”Siempre se necesitan muchas manos y la misma institución necesita renovarse…Hay mucha gente que se repite en las instituciones, esta gente voluntariosa le pone el hombre y le dedica tiempo para esa actividad, nosotros lo vamos llevando, no es fácil porque es disponer de tu tiempo sin nada a cambio, esto es una vocación que tenés que tener…me siento muy fortalecido porque tenemos una amplia cantidad de jóvenes participando en el Club Leo, el otro día estuvieron en su reunión 40 personas, con pre leo, es nuestro semillero, nuestra gran obra, es el club más activo de Latinoamérica, por eso los acompañamos y estamos presente, la mayoría de nosotros somos trabajadores porque cada uno sacrifica parte de su tiempo para poder estar, el domingo nos vimos acompañados por dirigentes del distrito O5, estuvieron autoridades muy importantes con nosotros en Las Flores…Tuvimos un acto muy lindo, muy familiar, esto te carga las pilas porque los dirigentes de primer nivel, nos llena de ganas y compañerismo, muy contento por el evento en sí….muchos clubes se les ha caído el club leo, porque los nuestros tienen mucha participación en el distrito, hasta la presidencia en el “Distrito Múltiple”, que es el máximo cargo en el país con Ezequiel Laguzzi, en el distrito Leo O5 salió precandidato Omar Carballo para la vicepresidencia y los chicos que han sido secretario, desde Las Flores se los busca para participar de los mayores niveles y eso es bueno porque se forman líderes para el futuro, en cualquier otro estamento pueden desarrollarse y evolucionar dada la participación y toma de responsabilidades dentro del leonismo…” sobre acontecimiento solidarios en estas épocas, expresó: “Estamos permanente abocados por nuestro Comité de Damas para la atención solidaria y pedidos nos llegan de todos lados, la gente confía en la institución, si alguien le sobra algo en su casa, dándole al Club de Leones va a llegar a quien realmente lo necesita, y están los pedidos que recibimos lo que la gente nos da a la comunidad, es un movimiento permanente, hacemos 15 obras por semana hoy en día, ropa para chicos o adultos, mobiliario, es toda una actividad que organizamos en la medida que la gente lo solicite. Esto reactiva la recepción y los pedidos, podemos hacer lo que a veces el estado no puede, como algo usado en buen estado, por eso, seleccionamos y revisamos…” Sobre la espontanea campaña para Brunella, dijo: “No participamos oficialmente de la campaña de la chiquita que fue al Garrahan, no vino nada formal, particular puede ser que sí pero a la institución no, nos llegó…” Ante la ordenanza que optimiza las campañas solidarias, y el reparto desmesurado de alcancías, manifestó: “Esa ordenanza surgió para que las campañas sean más prolijas, y saber que la recaudación tiene el mejor final, que no haya por impulso alcancías por todos lados, es decir que sea más ordenado, a nosotros nos llega un pedido para hacer colectas comunitarias, a veces va en la responsabilidad de quien lo hace, sabemos que hay una ordenanza que hay que respetar…” Habrá Campana de Cristal? “El Club de Leones las ganas las tiene. La Campanas de Cristal depende de muchas cosas, nos falta 1 institución, lo que queremos dar un espectáculo donde se trabaje bien, es mucho trabajo hoy en día, son dos instituciones con 3 prendas cada una, nos faltaría una segunda, y se debe disponer de tiempo, cuando se arman los grupo y se pueden participa, digo que más allá del beneficio económico, lo que se generaba de contacto, de amistad, era algo lindísimo entre los que participan…”

ENTREVISTA COMPLETEA A LUIS ANGILELLO

