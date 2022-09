BM – miércoles 28 de septiembre

REPRESENTANTES EN DEPORTES EN LA FINAL PROVINCIAL DE LOS JUEGOS BONAERENSES 2022 La Secretaría de Deportes informa la nómina de deportistas que representarán al municipio de Las Flores en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2022, que se disputará desde el sábado 1º hasta el jueves 6 de octubre en Mar del Plata.

Fútbol femenino PCD +17 del Centro de Formación Integral Nº 1 “Mirta Haydée Lemma”: Macarena González, Maritza Larramendi, Rocío Mateos, Malena Ottone, Rocío Díaz, Florencia Allende y Tamara Ziguencio.

Atletismo adaptado: Bautista Merino (Intelectual “A” Sub 16, salto en largo), Santiago Rosas (Visual +17, velocidad 100 metros), Ismael Chacón (lanzamiento de bala Sub 16) y Victoria Castro (PC +17, salto en largo).

Atletismo convencional: Zoe Margarido (lanzamiento de bala de la categoría Sub 16) y Lara Castro (salto triple Sub 16).

Beach Vóley: Kiara Lamas y Anastasia Gutiérrez (Sub 16), y Michela Emma y Malena Pérez (Sub 18).

Caminata (Adultos Mayores): Norma Gopar y Josefina Bettiol.

Bonaerenses en Carrera (Adultos Mayores): María Lidia Garrido y Ricardo Carpinetti.

Fútbol 11 Sub 16 Escolar Abierta del Colegio Católico San Miguel: Jeremías Varela, Tobías Lacoste, Vicente Carricart, Juan Francisco López, Manuel Ríos Centeno, Bautista Dahn, Alfonso Cuburú, Joaquín Ametrano, Stéfano Luciani, Tobías Araujo, Santino Traut, Cruz De Los Heros, Juan Cruz Peyré y Geremías De La Torre.

Fútbol Playa femenino libre Sub 18: Brisa Rebolledo, Agustina María Cabral, Lucía Guzmán, Camila Herrera, Tatiana Arballo, Paula Estefanía Basile, Carla Ibarra y Martina Gallego Addesso.

Futsal Sub 16 Escolar Abierta: Francisco Moyano, Bautista Curutchet, Juan Cruz Urdániz, Facundo Villalba, Martiniano Ferreyra, Austin Pérez Córdoba, Patricio Peñalva y José Gioia.

Patín Artísico: Tatiana Andrés (Libre Tercera “C”, 13 años), Juana García (Libre Segunda “C”, 16 años), Paz Dorronsoro (Libre Cuarta “C”, 13 años), Victoriana Manzo (Sub 13 Libre Quinta “C”) y Martina Maldonado (Sub 16 Cuarta “C”).

Natación PDC: Sol Córdoba (50 metros libre).

Natación: Antonia Palacios (Sub 14, 100 metros mariposa), Martina Arrúa (Sub 16, 100 metros mariposa), Julieta Altuna (Sub 18, 100 metros pecho), Francisco Sandoval (Sub 18, 100 metros libres), Agustín Sandoval (Universitario, 100 metros libres), Camila Cabral (Universitario, 100 metros mariposa), Valentina Caputo (Sub 16, 200 metros libres), Agostina Moro (Sub 16, 100 metros pecho) y Juana Paulé (Acuatlón Sub 16).

Padel (Adultos Mayores): Julio y Horacio Etcheverry, y Lilian Varela y Marisa Monreal.

Padel: Maitén Giacoia y Francesca Piacentini (Sub 14), Josefina Quesada y Catalina Cabral (Sub 16), Valentino De Benedetto y Francisco Brahín (Sub 16); y Abril Piacentini y Aylén Giacoia (Sub 18).

Fútbol 5 femenino Sub 18 Escolar Abierta: Melina Arrien, Joselina Núñez Sabathié, Macarena Santángelo, Brunela Saavedra, Iara Galli, Malena Ferretti, Zoe Anahí Puente, Julieta Alegre y Milagros Ventureira.

Tenis de mesa: Oriana De Benedetto (Sub 16 no federada), Antonella Risso (Sub 18 libre) e Ignacia Goñi (Universitario).

Vóley femenino Sub 15 Escolar Abierta de la Dante Alighieri: Renata Falasco, Emma Di Tullio, María Del Pilar Murga, Jimena Iacomni, María Luz Mercere, Mía Fernández, Ernestina Rubino, María Emilia Rebainera, Isabel Sánchez y María Emilia Arrambide.

Bonaerenses en carrera: Tomás Juliani (Universitarios), Tiziana Santángelo (Universiarios), Giuliana Elia (Sub 18) y Mateo Reyes Lara (Sub 18).

FESTEJO POR EL DIA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PLAZA MITRE El intendente Alberto Gelené; el asesor en Políticas Públicas, Emil Gelené y la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile, participaron de la celebración por el día de los derechos de niños, niñas y adolescentes que se realizó en la tarde de ayer en el veredón de Plaza Mitre, en una jornada organizada por la Dirección de Niñez y Adolescencia. Se compartió una tarde llena de propuestas con el fin de destacar lo importante de conmemorar, defender y concientizar sobre los derechos que garantizan su pleno desarrollo. Hubo juegos para niños y niñas, mesa de dibujos, ronda de cuentos, payasas, un taller de Ciclo Menstrual y difusión e inscripción de los talleres que se desarrollan y acompañan desde la Dirección. En el festejo también estuvieron los integrantes del equipo técnico del Servicio Local, los Operadores Comunitarios y referentes del Programa Envión; entre otras autoridades.

28 DE SEPTIEMBRE: DÍA MUNDIAL CONTRA LA RABIA Cada 28 de septiembre se conmemora el Día mundial contra la Rabia, con el fin de hacer conciencia sobre la prevención de la enfermedad y sus consecuencias, tanto para animales como para humanos. Esta fecha fue elegida en memoria del fallecimiento de Luis Pasteur, científico francés que creó la vacuna antirrábica y permitió así que se salvaran muchísimas vidas. Por este motivo, la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, realiza hoy 28 de septiembre una “Campaña de vacunación antirrábica” para aquellos animales que no hayan sido vacunados en la campaña anual del verano. Dicha vacunación se lleva a cabo en el Corralón Municipal, cuya dirección es Cisneros y Pueyrredón, hasta las 13 horas. Se vacunan todos los caninos y felinos de ambos sexos, mayores a 3 meses. No se vacunan hembras gestantes o animales en tratamiento veterinario. Se solicita a los dueños de las mascotas, que los animales sean llevados por una persona mayor de edad, bien sujeto y con bozal si es agresivo.

¿Qué es la rabia?

La rabia es una enfermedad viral que afecta al sistema nervioso de los mamíferos, incluyendo a los seres humanos. En nuestro país los perros y los gatos son los principales transmisores de rabia pero también pueden serlo algunos animales silvestres como los murciélagos y los zorros.

¿Cómo se transmite?

El virus presente en el animal infectado se puede transmitir a través de la herida causada por una mordedura, o bien cuando el animal lame una parte del cuerpo de la persona lastimada recientemente.

¿Cómo se previene?

– Quienes encuentren murciélagos (que son reservorios del virus de la rabia) de día, heridos o muertos, deben aislarlos, por ejemplo colocar un balde, y comunicarse inmediatamente con la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal para que puedan tomar las muestras pertinentes.

– Aunque parezca muerto, no se debe tocar: se debe evitar la exposición a mordeduras. Alejar a los niños y mascotas del lugar.

– Enseñar a los niños sobre el riesgo de jugar con murciélagos: no son una mascota, no se debe tratar de alimentar ni de manipular. No es habitual que estos animales estén visibles de día y menos en el piso, siendo en estos casos muy probablemente un animal enfermo, con altas probabilidades de tener y contagiar rabia.

– Si el murciélago mordió a una mascota, debe comunicarse con la Dirección de Bromatología o consultar con un profesional veterinario.

– En caso de sufrir una persona una mordedura, lavar la herida con abundante agua y jabón, no colocar alcohol ni otro desinfectante, y concurrir rápidamente al centro de salud más cercano para ser evaluado por un médico.

– La mejor manera de prevenir es vacunando contra la rabia a perros y gatos a partir de los 3 meses de edad y repitiendo la vacunación una vez por año durante toda su vida.

¿Cuáles son sus síntomas?

En las personas los síntomas que deben hacer sospechar el diagnóstico de rabia son: fiebre, inquietud, dificultad para tragar, dolor de cabeza, sensación de hormigueo en el sitio de mordedura o lamedura, días después de haber sido agredido por un animal.

Una vez que comienzan los síntomas, es una enfermedad que no tiene cura y produce la muerte.

En los perros y gatos los síntomas incluyen cambios de comportamiento, agresividad, salivación excesiva, imposibilidad de tragar o de beber, pupilas dilatadas, convulsiones, parálisis y muerte.

Para más información y consultas dirigirse a la Secretaría de Salud Pública en Av. Rivadavia 363, Tel. 441570, o a la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal en Av. Manuel Venancio Paz Nº 1114, tel. 442236, cel.: 466040.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: SE REALIZARÁ UN NUEVO ENCUENTRO EN BARRIO TRAUT PARA EVACUAR DUDAS Esta tarde, de 18 a 20 horas, se realizará un nuevo encuentro para hacer consultas sobre la implementación del Presupuesto Participativo. Será en la sede de la Asociación Juvenil Barrio Traut (Avellaneda y 17 de octubre) y está dirigido a todos los vecinos de este sector de la ciudad que corresponde a la Zona 1. Este encuentro con los coordinadores territoriales tiene como objetivo poder evacuar dudas y acompañar el proceso de elaboración de propuestas. El Presupuesto Participativo es una herramienta que fomenta la participación democrática mediante la presentación de necesidades, proyectos e ideas por parte de los habitantes y a través de la votación, luego del análisis técnico y presupuestario. Se invita a los vecinos de la zona a acercarse a esta instancia donde podrán consultar lo que deseen.

