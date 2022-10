BM – miércoles 5 de octubre

TRANSPORTE GRATUITO PARA EL “FESTIVAL LAS FLORES VUELA” La Municipalidad de Las Flores informa que el próximo domingo 9 se pondrá a disposición combis para el traslado de vecinos al Aeroclub de nuestra ciudad donde se desarrollará el Festival “Las Flores Vuela” con motivo de celebrarse el Centenario de la institución. En un servicio totalmente gratuito brindado por el Gobierno Municipal, las combis saldrán desde las 10 hasta las 17 horas en intervalos de 30 minutos y partirán desde la puerta del Palacio Municipal.

ACTIVIDAD EN LA PISTA MUNICIPAL DE CICLISMO El intendente Alberto Gelené estuvo presente el pasado domingo en la pista Municipal de Ciclismo donde se desarrolló un interesante programa organizado por la Agrupación Florense y fiscalizado por la Federación Olavarría Centro. En la oportunidad, Alberto Gelené bajó la bandera a cuadros en la categoría Master “B”, donde el vencedor fue el pedalista de nuestra ciudad Martín Rivarola, y también dio inicio a la competencia central de la división Elite y Master “A”, en la cual se impuso Diego Charri (Coronel Vidal). Debemos destacar que detrás de Rivarola arribaron Jorge Adrián “El Chavo” Sosa (Lobería), Federico Gómez (Tapalqué), Javier Burgos (Ayacucho) y Pablo Fioritti (Balcarce), en tanto que los ganadores de las diferentes categorías fueron Diego Echeverría (Ayacucho, Mayores y Menores de 40 años), Francisco Poger (Saladillo, Master “D”), Juan Manuel Young (Chascomús, Master “C”) y Luján Barda (Tapalqué, Damas). Por otro lado, los florenses que ocuparon un lugar en el podio fueron: 3º) Juan Landa (Mayores y Menores de 40 años), 3º) Carlos Rodríguez (Master “C”) y 7º) Tomás Labollita (Mayores y Menores de 40 años).

SE REALIZÓ EN NUESTRA CIUDAD EL 2° ENCUENTRO REGIONAL DE SORDOS Las Flores fue sede del 2° Encuentro Regional de Jóvenes Sordos organizado por la Escuela de Educación Especial 501 de nuestra ciudad, en conjunto con la Escuela de Educación Especial “Helen Keller” de Saladillo, y con el acompañamiento del Gobierno Municipal. El evento, que fue declarado de Interés Municipal por ser “un espacio de participación, expresión, arte, contención, debate e intercambio; promoviendo la sensibilización y formación de adolescentes y jóvenes Sordos en la búsqueda y reconocimiento de sus Derechos”, contó con la presencia del intendente Alberto Gelené y su par de Saladillo, José Luis Salomón. También estuvieron presentes el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; el asesor en Políticas Públicas, Emil Gelené; el secretario de Educación, Rogelio Díaz; la secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile; el director de Discapacidad, Emilio Soria; la directora de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia, María Clara García y la directora de Políticas Educativas, Silveria Giménez. También acompañaron la jornada la inspectora jefa distrital, Alfonsina Ordoñe y la inspectora de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, Ana Magno. El encuentro se desarrolló con la exposición de referentes de la Agrupación “Sordas Sin Violencia” que acompaña con sus cápsulas de Educación Sexual Integral – ESI en Lengua de Señas Argentina – LSA; y de FicSor (Festival Internacional de Cine Sordo) que tiene como objetivos primordiales contribuir a través del cine, a la lucha del reconocimiento de los derechos sociales. Se proyectaron documentales, videos y luego se realizó un debate sobre los lineamientos de esas propuestas. En el último tramo se presentaron relatos en primera persona sobre la importancia de visibilizar las barreras que se presentan.

LA SECRETARÍA DE DEPORTES FELICITA A LUIS RAFECA POR EL TRIUNFO EN CICLISMO EN LA CIUDAD DE LOBOS Luis Rafeca ocupó la primera ubicación en la competencia de ciclismo, exclusiva para la Categoría Debutantes, que se llevó a cabo el pasado sábado en el “Parque Ingeniero Hiriart” de la localidad de Lobos. Los inmediatos perseguidores del florense fueron: Carlos Scherer (Lobos), Miguel Basualdo, Jesús Farola y Sebastián Oliveira (los tres de Mercedes). La Secretaría de Deportes felicita al pedalista por la victoria, producto de su entrenamiento a conciencia, que a su vez le ha permitido lograr puestos de privilegio en varias pruebas.

PATÍN: FELICITAS DAVANCENS SUBCAMPEONA NACIONAL La Secretaría de Deportes felicita a Felicitas Davancens por la Medalla de Plata lograda ayer en el último día de competencia del Campeonato Argentino “Copa Roberto Rodríguez” de Patín Artístico, que comenzó el martes 27 de septiembre en el estadio “Superdomo” de la provincia de La Rioja. La patinadora del Club Juventud Deportiva se desempeñó de manera magnífica y logró el subcampeonato nacional de la categoría Cuarta “C” 15 años, entre 35 participantes. De esta manera, las alumnas de la técnica Camila Mendiondo cumplieron con las expectativas teniendo en cuenta que Juana Cantet (Quinta “C” 13 años) había clasificado tercera entre 50 chicas y Mía Merceré también hizo podio al ubicarse octava en la división Quinta “C” 12 años (60 inscriptas).

AGRADECIMIENTO A UATRE POR DONACION DE GPS PARA EL PROGRAMA “TRANQUERAS CONECTADAS” La Secretaría de Desarrollo Productivo y Sustentable, a través de su titular, Cristian Chiodini, y de la directora de Asuntos Agrarios, María Sol Vignasse, quieren hacer propicio el agradecimiento para con Javier Cabrera, representante de UATRE Las Flores, y por su intermedio a Claudia Sánchez, delegada normalizadora de la Delegación Gran Buenos Aires, por la donación de un GPS, para ser utilizado durante la implementación del Programa Municipal “Tranqueras Conectadas”. El Programa tiene como objetivo llevar adelante la georreferenciación de los establecimientos rurales del Partido de Las Flores y de esa manera acortar las brechas urbano-rurales en lo que respecta al acceso a derechos como la salud, seguridad y también la atención de emergencias en el medio rural.

JUEGOS BONAERENSES-CULTURA: MEDALLA DE BRONCE PARA MARIA DE MEO Y JORGE MARCOTE EN TANGO La pareja florense conformada por María Isabel de Meo y Jorge Marcote conquistó la Medalla de Bronce en la disciplina Tango, Adultos Mayores, en los Juegos Bonaerenses 2022 que se está desarrollando en Mar del Plata. La delegación de Las Flores suma así una nueva Medalla en esta instancia provincial que cuenta con una importante cantidad de representantes en distintas disciplinas culturales y deportivas. En la mañana de este miércoles, también se estuvo presentando el joven Mariano Hourcade en Malambo Sub 18. Vale recordar que en esta edición participaron también Berta Carsuza y Domingo Risso en Danzas Folklóricas, Adultos Mayores; Eva Hijano y Ricardo Catabbi en Teatro, Adultos Mayores, con la obra “La puta vieja del Registro Civil”; Morena Rosas y Santiago Cesáreo en Danzas Folklóricas, Sub 15; Alejandra Condorí y Tomás Rodríguez en Danzas Folclóricas, PCD. En tanto Pablo González representó a Las Flores en Fotografía, PCD; Agustín Medrano en Solista Vocal, PCD; María Sol Campos en Pintura, PCD. La Secretaría de Cultura reitera las felicitaciones a todos por su participación en los Juegos Bonaerenses 2022.

JUEGOS BONAERENSES-DEPORTES: MAITÉN GIACOIA Y FRANCESCA PIACENTINI JUGARÁN LA FINAL DE PADEL La Secretaría de Deportes informa que Maitén Giacoia y Francesca Piacentini (Sub 14) disputarán mañana la final provincial de padel, oportunidad en la cual culminarán los Juegos Bonaerenses 2022. Cabe destacar que hoy en la fase semifinal, Maitén y Francesca derrotaron 6/3 y 6/0 a Berazategui. También en semifinal, Catalina Cabral y Josefina Quesada (Sub 16); y Valentino De Benedetto y Francisco Brahín (Sub 16) perdieron con Daireaux (2/6 y 4/6) y Pilar (0/6 y 4/6), respectivamente, cumpliendo igualmente una muy buena actuación a lo largo del certamen. Ambas duplas, a la tarde jugarán por la medalla de bronce. Asimismo, en la tercera jornada llevada a cabo ayer, los resultados registrados fueron los siguientes: en Natación, Antonia Palacios (Sub 14) clasificó novena en 100 metros mariposa, mientras que en Tenis de Mesa Antonella Risso (Sub 18) e Ignacia Goñi (Universitario) fueron superadas por Vicente López (3/2) y Balcarce (3/0), respectivamente, y el elenco de fútbol femenino PCD +17 perdió 4 a 1. Por otro lado, en Padel: Lilian Varela y Marisa Monreal (Adultos) cayeron 6/2 y 6/4 ante Cañuelas; Julio y Horacio Etcheverry (Adultos) le ganaron 6/3 y 7/5 a Coronel Suárez; Catalina Cabral y Josefina Quesada (Sub 16) triunfaron 6/0 y 6/0 ante Capitán Sarmiento; Aylén Giacoia y Abril Piacentini (Sub 18) no pudieron ante La Plata (3/6 y 4/6); y Valentino De Benedetto y Francisco Brahín (Sub 16) vencieron 6/3, 4/6 y 11/9 (Súper Tie Breack) a Capitán Sarmiento. En Fútbol 5 femenino Escolar Abierta Las Flores goleó 4 a 0 a Carlos Tejedor; en Fútbol Playa Sub 18 femenino nuestras representantes se impusieron 5 a 1 sobre Escobar; y en Futsal masculino Sub 16 fue victoria para los florenses por 11 a 5 frente a Gral. Pinto. En Canotaje, Jacinto Torres Díaz (menores de 14 años) resultó quinto en la prueba de velocidad; en Beach Vóley femenino Sub 18, Michela Emma y Malena Pérez superaron 21/3 y 21/5 a Cañuelas; el equipo de Vóley femenino Sub 15 escolar abierta perdió 23/25 y 12/25 con Suipacha; en Natación: Martina Arrúa (Sub 16) fue 13º en 100 m. mariposa, Valentina Caputo (Sub 16) arribó 9º en 200 metros libre y Agostina Moro (Sub 16) recibió la calificación “DQ” en 100 metros pecho; y en Caminata (Adultos) Josefa Bettiol y Norma Gopar ocuparon la tercera ubicación en una de las zonas, pero les alcanzó para disputar la final.

