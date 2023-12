BM – sábado 2 de diciembre

CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL 17º CONCURSO NACIONAL “ADOLFO BIOY CASARES” La Secretaría de Educación invita a la Ceremonia de Premiación del Concurso Literario Nacional de Cuento y Poesía Adolfo Bioy Casares en su 17ª edición. El acto se realizará mañana sábado 2 de diciembre a las 20 horas en el Salón Rojo y contará con reconocidas figuras del ámbito literario nacional. En el marco de esta ceremonia se podrá visitar la muestra Silvina, única y secreta, en el Salón Blanco –edificio Municipal-, organizada por el Dr. Axel Díaz Maimone, quien abordará a una de las escritoras más originales de la Argentina, desde distintas miradas sobre su personalidad, su prolífera obra literaria al mismo tiempo que sus pinturas y sus fotografías. Silvina Ocampo (1903-1993), es un personaje único, irrepetible, que eligió el abrigo de la intimidad para desarrollar su obra.

Cabe destacar que Silvina, única y secreta proviene de una colección privada de la cual se ha seleccionado cuidadosamente el material a exponer.

Premiados Edición 2022

Como parte de este acto, se realizará la presentación de las obras galardonadas en 2022, cuyo premio fue la publicación de las mismas por parte de la Municipalidad de Las Flores, en Poesía: 1er. Premio: “Lo que tengo de pan” de Susana Abecasis; y En Narrativa: 1er. Premio: “Me veras como me vieras” de María Gabriela Rodrigo.

Premiados Edición 2023

Otro momento memorable para los escritores durante esta velada literaria será cuando las autoridades municipales realicen la entrega de los Certificados a los premiados y miembros del Jurado presentes.

Los Jurados de Narrativa y Poesía estuvieron integrados por Silvia Hopenhayn, Esther Cross y Tomás Downey (Narrativa); Susana Szwarc, Rafael Felipe Oteriño, y Jorge Chiesa (Poesía); Jurado de Preselección (Narrativa): Axel Díaz Maimone, Gastón Del Río y Pablo Racca, determinaron –entre las más de 250 obras participantes-, que las dos obras ganadoras, que se harán acreedoras a la publicación de su libro -500 Ejemplares- por parte de la Municipalidad de Las Flores, son: En Narrativa: 1er. Premio: “Invasión”, de Matías A. Dalvarade (CABA); En Poesía: 1er. Premio: “Postales – Una geopoética” de César R. Saravia (CABA).

Por su parte, los fallos incluyeron Menciones Especiales en Narrativa: Mención Especial: “Urdimbre” de Jorge R. Castagna (CABA); en Poesía: 1º Mención Especial: “Esto no parece un gran amor” de Marcela L. Sívori (CABA), 2ª Mención Especial: “Jazmín de las Azores” de Carolina Biscayart (S.C. de Bariloche); 3ª Mención Especial: “Miembro fantasma” de Ana L. Cagnoni (Beccar); y 4ª Mención Especial: “Cielo adentro” de Gastón Figueiredo Cabanas (La Plata, BA). El cierre del acto estará a cargo de la banda “Hermanos Sisi” para deleitar a los presentes con su música.

EL NATATORIO MUNICIPAL ES SEDE DEL TORNEO INTERLIGAS 2023

Cuarto puesto para Las Flores en la Liga Regional. Este sábado 2 de diciembre el Natatorio Municipal “Hugo Mauro” es sede del Torneo Interligas de Natación 2023. La actividad comenzó a las 10 de la mañana.

Dicho encuentro, que contará con la participación de aproximadamente 100 nadadores, reunirá a la selección Li.Re.Nat y a la selección Cidena, que competirán para consagrar al Campeón.

Nuestra ciudad cuenta con siete seleccionados que representan a la Li.Re.Nat. Ellos son:

Valentina Perazzo Iriarte (Pre Infantil B)

Macarena Espinosa (Infantil Promocional)

Guadalupe Valerio (Infantil Promocional)

Candelaria Lemma González (Infantil Promocional)

Santino Lemma González (Infantil Promocional)

Benjamín Lemma González (Infantil Promocional)

Luca Branchesi Luca (Cadete Promocional)

Cabe destacar que el equipo de competencia de nuestra ciudad, acompañados por los entrenadores Katherine Hormaechea y Jonathan Grecco, obtuvo el 4to. Puesto en la Li.Re.Nat, después de una gran año con 6 fechas que incluyeron varios estilos y distancias.

Es importante resaltar que es la primera vez que nuestra ciudad obtiene este puesto en la Liga anual.

SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO – OPORTUNIDAD LABORAL El Servicio Municipal de Empleo informa que empresa radicada en la ciudad seleccionará persona para el puesto de Supervisor de Salón. Serán sus tareas: Garantizar la operación diaria del salón; supervisar las tareas y procesos del salón. Los interesados deberán llevar CV a Av. Rivadavia 513 o completar los datos a través del siguiente formulario: https://forms.gle/2nubKujR87udaSDN8

PRECAUCIÓN ANTE EL ALERTA POR LLUVIAS Y TORMENTAS La Secretaría de Planeamiento, Obras, Servicios Públicos y Ambiente recuerda mantener las precauciones ante el alerta por lluvias y tormentas para nuestro Partido y la zona. Además, se informa a la población sobre la importancia de no sacar a la vía publica residuos domiciliarios y voluminosos, para evitar la acumulación y obstrucción en las bocas de tormenta y desagües.

En caso de emergencias, comunicarse al teléfono 442208.

1° DE DICIEMBRE – DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL VIH Cuando una persona se infecta con VIH, el virus afecta a las células inmunitarias, lo que deja a la persona en una situación de inmunodeficiencia, un estado en el que el sistema inmune no cumple con el papel de protección que le corresponde dejando al organismo vulnerable a un gran número de infecciones. La fase más avanzada de la infección por el VIH es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) que, dependiendo de la persona, puede tardar muchos años en manifestarse si no se trata. Se transmite a través del intercambio de determinados líquidos corporales de la persona infectada, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales. También al compartir agujas, jeringas u otros implementos para la inyección de drogas. Asimismo, puede transmitirse de madre a bebé durante el embarazo, el parto o el amamantamiento, el cual es menos común debido a los avances en la prevención y el tratamiento.

Es importante señalar que el VIH no se contagia a través de besos, abrazos, apretones de manos o por compartir objetos personales, agua o alimentos. El acceso temprano al tratamiento, es crucial para mejorar la salud de las personas con el VIH y, sobre todo, para prevenir la transmisión del virus. En el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, se recuerda: Prevenir es la mejor opción, es simple. Ante la menor duda podés testearte; en la Secretaría de Salud Pública contamos con los kits para realizarlo, es gratis, anónimo y no duele. Podes contactarte vía WhatsApp al 2244 423298 para coordinar una entrevista.