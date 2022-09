BM – viernes 16 de septiembre

JUEGOS BONAERENSES: VÓLEY FEMENINO SUB 15 ESCOLAR ABIERTA A LA FINAL PROVINCIAL La Secretaría de Deportes informa que continúan clasificando florenses para la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2022, que se desarrollará desde el sábado 1º hasta el jueves 6 de octubre en Mar del Plata. Ahora se sumó el equipo de vóley femenino Sub 15 Escolar Abierta de la Dante Alighieri, luego de adjudicarse ayer la fase regional disputada en la ciudad de Azul. Cabe destacar que el plantel dirigido por el profesor Emiliano Paz estuvo integrado por Renata Falasco, Emma Di Tullio, María Del Pilar Murga, Jimena Iacomini, María Luz Mercere, Mía Fernández, Ernestina Rubino, María Emilia Rebainera, Isabel Sánchez y María Emilia Arrambide.

LA COMEDIA MUNICIPAL INVITA A SU PROPUESTA TEATRAL “LIMPITOS, PERO NO TANTO” “Limpitos, pero no tanto” la propuesta teatral de la Comedia Municipal de la Secretaría de Cultura se presentará este sábado 17 y domingo 18 a las 21.30 horas en el Teatro Español. “Limpitos, pero no tanto”, de Jorge Bellizi, es la obra que, bajo la Dirección de Susy Rizzo, sube al escenario de la histórica sala a un elenco conformado Por Néstor y Julián Paoletti, Lucy Pier y Guadalupe Barragán. La obsesión por la limpieza es lo abordado en la presentación que cuenta con el armado de una trabajada escenografía que contextualiza muy bien todas las vivencias que el público puede disfrutar. La Secretaría de Cultura invita a toda la comunidad de Las Flores a ser parte de la propuesta teatral en donde no faltan las risas y la reflexión.

PROMULGACIÓN DE ORDENANZA La Secretaría de Gobierno informa que el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante DECRETO Nº 2036 del 18 de julio de 2022 promulgó la Ordenanza N° 3416 por la cual se modifica la Ordenanza Nº 3358/2022 – Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2022 -.

