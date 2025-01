BM – viernes 17 de enero

POR TAREAS DE MANTENIMIENTO, HOY NO HABRÁ ACTIVIDAD EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL Desde la Dirección de Natatorios Municipales se informa que hoy viernes 17 no habrá actividad en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” debido al recambio de agua de la pileta. Mañana sábado el Centro estará abierto.

TALLERES DE VERANO 2025 DE LA ESCUELA TALLER La Escuela Taller tiene abierta la inscripción a los cursos de verano 2025 de los Talleres de Platería y Soguería, los cuales se dictarán desde el 20 de enero. Los días y horarios de la cursada son:

– Taller de Platería: lunes y viernes de 19 a 21 horas

– Taller de Soguería: miércoles de 19 a 21 horas

Las inscripciones se podrán realizar en la Secretaría de Educación, Av. Gral Paz y Alem 1er. piso; TEL 440956; WhatsApp 2244-464216 o en la Escuela Taller (Vidal y Alsina) en el día y horario de los talleres con fotocopia de Dni.

Los talleres son a partir de los 15 años de edad.

PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS El Departamento Ejecutivo Municipal promulgó, mediante los correspondientes Decretos, las Ordenanzas sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante que a continuación se detallan:

• Ordenanza N° 3612 (Promulgada por Decreto N° 2301 del 14 de noviembre de 2024 y sustituido su artículo 1° por Decreto N° 2331 del 20 de noviembre de 2024) por la cual se amplía e incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2024 en la suma de Pesos mil ciento seis millones quinientos dos mil novecientos noventa y siete ($1.106.502.997,00).

• Ordenanza N° 3615 (Promulgada por Decreto N° 2375 del 26 de noviembre de 2024) por la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a conceder, en carácter de excepción, a favor de La Barka Producciones, representada por Fabián Iglesias, D.N.I. No 17.707.301, Natalia Di Ciocco, D.N.I. No 26.040.779 y Liliana E. Iglesias, D.N.I. No 16.388.035, un permiso precario de uso del Espacio Público del Parque Plaza Montero de la Ciudad de Las Flores, para la realización de un espectáculo artístico musical que se llevará a cabo durante los días 3, 4 y 5 de enero de 2025 denominado Expo Fiesta 80 ́s en el horario de 18,00hs. a 01,00hs., orientado a toda la familia.

• Ordenanza N° 3616 (Promulgada por Decreto N° 2536 del 13 de diciembre de 2024) por la cual se modifican los Artículo 2° y 5° de la Ordenanza N° 3041/18 y el Artículo 2° del Capítulo I – Disposiciones Generales y Artículo 8° del Capítulo III – De los criterios para asignar las becas, ambos del Anexo Reglamento General de Becas para Estudios Superiores de la Ordenanza N° 3041/18, mediante la cual se establecen las Becas para Estudios Superiores.

• Ordenanza N° 3617 (Promulgada por Decreto N° 2535 del 13 de diciembre de 2024) por la cual se reconoce y autoriza a la Contaduría Municipal a registrar la deuda por locación de un inmueble destinado al funcionamiento de la Secretaría de Salud propiedad del Señor Julio César Ruiz representado por el Dr. Guillermo Alonso Sainz por la suma total de Pesos un millón ciento diecinueve mil ochocientos setenta y cinco ($1.119.875,00) por el período comprendido entre los meses de junio a diciembre del Año 2020 y Años 2021, 2022 y 2023.

• Ordenanza N° 3618 (Promulgada por Decreto N° 2534 del 13 de diciembre de 2024) por la cual se modifica el Artículo 1°, apartado f, inciso 19) de la Ordenanza General de Faltas N° 3453/2022, elevándose el rango de las U.I. con las cuales se sanciona la infracción descripta en el citado inciso, quedando establecido dicho rango entre 188 a 676 U.I.

• Ordenanza N° 3619 (Promulgada por Decreto N° 2533 del 13 de diciembre de 2024) cuyo objetivo es la tutela de la salubridad pública de los vecinos de Las Flores mediante la prevención, control y reducción de la contaminación acústica producida por conductas relacionadas con el tránsito, facultando a disponer medidas de allanamiento y decomiso o secuestro.

• Ordenanza N° 3620 (Promulgada por Decreto N° 2532 del 13 de diciembre de 2024) por la cual se dispone una sanción que complemente las establecidas en las leyes de tránsito vigentes, que consiste en la pena de secuestro de vehículos de cualquier porte, motos de cualquier cilindrada, ciclomotores, cuatriciclos y similares, efectuada por la autoridad de aplicación cuando se verifiquen infracciones de tránsito tipificadas como faltas graves.

• Ordenanza N° 3621 (Promulgada por Decreto N° 2428 del 2 de diciembre de 2024) por la cual se convalida el Convenio de Asistencia Financiera Adicional celebrado entre el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Las Flores, por el cual el primero se compromete a prestar asistencia financiera adicional a la otorgada mediante el Convenio N° 009-092-2021 para la atención de demasías resultantes de la modificación del proyecto para la obra “Construcción de 72 viviendas multifamiliares” en la ciudad de Las Flores, por la suma de pesos treinta y siete millones novecientos noventa y cinco mil quinientos sesenta y uno con ochenta y dos centavos ($37.995.561,82) equivalente a cuatrocientas treinta y nueve mil quinientas nueve con diez Unidades de Vivienda (“UVI”) Ley N° 27.271 y Decreto N° 635/21 (439.509,10 UVI) valor referido al 31/07/2021.

• Ordenanza N° 3622 (Promulgada por Decreto N° 2427 del 2 de diciembre de 2024) por la cual se convalida el Convenio de Asistencia Financiera Adicional celebrado entre el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Las Flores, por el cual el primero se compromete a prestar asistencia financiera adicional a la otorgada mediante el Convenio N° 009-092-2021 para la ejecución de ítems no contemplados previamente en la obra “Construcción de 72 viviendas multifamiliares” en la ciudad de Las Flores, por la suma de pesos ciento cincuenta y un millones quinientos cuarenta y cuatro mil cuarenta y cuatro con ochenta y dos centavos ($151.544.044,82) equivalente a ciento sesenta y cuatro mil noventa y siete con cincuenta Unidades de Vivienda (“UVI”) Ley N° 27.271, Decreto N° 635/21 y RESO-2024-73-GDEBA-MHYDUGP (164.097,50 UVI) valor referido al 30/06/2024.

• Ordenanza N° 3623 (Promulgada por Decreto N° 2427 del 2 de diciembre de 2024) por la cual se convalida el Decreto N° 2373/2024 (DECTO-2024-2373-E-LASFLORES-INT) dictado por el Departamento Ejecutivo Municipal con fecha 26 de Noviembre de 2024, por el cual se convalida la Adenda (CONVE-2024-35177188-GDEBAMIYSPGP) suscripta entre la Municipalidad de Las Flores y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, cuyo objeto es el otorgamiento de un subsidio, por parte del Ministerio de hasta la suma de Pesos treinta millones trescientos cuatro mil ciento noventa y ocho con ochenta centavos ($30.304.198,80) destinada a financiar la ejecución del proyecto de obra pública municipal denominado “Iluminación Led Las Flores”.

• Ordenanza N° 3624 (Promulgada por Decreto N° 2584 del 20 de diciembre de 2024) por la cual se fija el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2025 en la suma de pesos veinticuatro mil trescientos cuarenta y un millones ciento cuarenta y un mil doscientos cuarenta y seis ($24.341.141.246,00).

