BM – viernes 24 de junio

ESTÁ EN VIGENCIA LA ORDENANZA QUE REGULA LA PRESENCIA DE ANIMALES SUELTOS EN LA VÍA PÚBLICA

La Subsecretaría de Protección Ciudadana informa a la población que se encuentra en plena vigencia la Ordenanza Nº 3233/20, la cual fuera sancionada con el fin de controlar los animales sueltos en la vía pública.



En la misma se establece que se prohíbe en todo el Partido de Las Flores la permanencia de especies equina, ovina, bovina, porcina y caprina en la vía pública (calles, veredas, rutas, caminos, plazas, arroyos, canales, vías ferroviarias, lugares o paseos de jurisdicción municipal, provincial o nacional).



La normativa estipula que, ante la presencia de animales en los lugares no correspondidos, se faculta a las autoridades competentes para disponer el secuestro de los ejemplares y elevar las actuaciones al Juzgado de Faltas municipal.

Se solicita la colaboración de la comunidad para evitar inconvenientes y garantizar la seguridad de quienes transitan por la vía pública.

“FOLCLORE PARA ESCUCHAR” RECIBE HOY A SEBA CAYRE

En su 16° temporada, el Ciclo “Folclore para Escuchar”, creado, producido y conducido por Fernando Calles, recibe en una nueva presentación a Seba Cayre, un músico cantautor e interprete, nacido en Pellegrini (Provincia de Buenos Aires).

La invitación en esta oportunidad es para hoy viernes 24 de junio a las 21 horas en el Salón Rojo del Palacio Municipal, donde podrán escucharse sonidos propios de la generación de este artista bonaerense que expone en su voz, canciones de autoría y las del cancionero popular argentino.

Fiel a sus raíces, su propuesta representa una combinación de la música de la llanura, sumando una gran variedad de ritmos de distintas provincias a su repertorio.

La huella, la milonga, el triste y la cifra en sus composiciones e interpretaciones y también la zamba, el gato, la chacarera, el escondido, el bailecito, el chamamé, entre otros.

En la actualidad Seba Cayre, con sus más de 20 años de trayectoria y 6 discos editados, se ha convertido en un referente de la nueva generación de cantautores, desplegando su proyecto artístico en diferentes escenarios del país.

La Secretaría de Cultura, con entrada libre y gratuita, invita a la comunidad a presenciar el Ciclo Folklore para Escuchar.

CULMINÓ LA FASE LOCAL DEPORTIVA DE LOS JUEGOS BONAERENSES 2022

Hoy, en el Parque Plaza Montero y con la disciplina Bonaerenses en Carrera (10 Km.) que se adjudicó Mateo Reyes Lara (Sub 18), finalizó la etapa local deportiva de los Juegos Bonaerenses 2022.

Por otro lado, los últimos clasificados a la instancia regional fueron: en Ajedrez: Gian Marco Vitale y Ana Laura Orlando (ambos en Sub 18).

Vóley femenino Escolar Abierta Sub 13 Dante Alighieri: Catalina Vázquez, Sofía Mazza, Josefina Gentilini, Sofía Hourcade, Julia Cardozo, Priscila Martínez Gioia, Martina Marcus, Isabella De Felipe y Martina Loyarte. Sub 15 (Dante Alighieri): Renata Falasco, Emma Di Tulio, María del Pilar Murga, Jimena Iacomini, María Luz Mercere, Mía Fernández, Ernestina Rubino, María Emilia Rebainera, Isabel Sánchez y María Emilia Arrambide. Sub 18 femenino Normal: Sol Gallardo, Ignacia Gómez Harrison, Valentina Tafura, Sofría Astrid Rasch, Clarita Francischetti, Lourdes González, Antonela Risso, Mariana Loviso Aristegui, Marcedes Moro y Martina Ostrit. Sub 18 masculino (Dante Alighieri): Agustín Fernández, Agustín Giosa, Santiago Stocker, Mateo Reyes Lara, Juan Ignacio Testani, Valentín Fernández, Maximiliano Canova, Tomás Izarriaga, Bautista Campos y Valentino Suriano.

Padel: Juan Ignacio Testani y Agustín Grau, y Aylén Giacoia y Abril Piacentini (Sub 18); Catalina Cabral y Josefina Quesada, y Valentino De Benedetto y Francisco Brahín (Sub 16); Bruno Cabral y Martín Duarte, y Maitén Giacoia y Francesca Piacentini (Sub 14).

Fútbol 11 Sub 14 Copa Buenos Aires: Demian Saldías, Guido Mundet, Federico Tolosa, Bautista Favre, Rodrigo Ludueña, Jacinto Guerendiain, Santiago Orlando, Jaime Ciponeri, Thiago Maciel, Ignacio Ruíz Bartalomey, Wenceslao Rivas, Lucas Risso, Miqueas Sebastián, Valentín Espinosa, Nicolás Angelinetta y Adrián Rodríguez. Sub 16 Copa Buenos Aires: Benjamín Favre, Vicente Carricart, Walter Cordomí, Austín Pérez Córdoba, Joaquín Ametrano, Juan Francisco López, Stéfano Luciani, Bautista Griffiths, José Gioia, Tobías Araujo, Enzo Polito, Tomás García Giacoia, Manuel Ríos Centeno, Cruz de los Heros y Santino Traut. Sub 14 Escolar Abierta San Miguel: Francisco Couselo, Guido Mundet, Ignacio Canosa, Román Laborde, Manuel Peyré, Ignacio Ruíz Bartalomey, Santiago Brahín, Santiago Decunto, Bautista Favre, Juan Segundo Peyré, Rodrigo Ludueña, Santiago Orlando, Jaime Ciponeri, Lucas Risso, Valentín Bonafine y Mauro Grimaux. Sub 16 Escolar Abierta San Miguel: Jeremías Varela, Tobías Lacoste, Vicente Carricart, Juan Francisco López, Manuel Ríos Centeno, Bautista Dahn, Alfonso Cuburú, Joaquín Ametrano, Stéfano Luciani, Tobías Araujo, Santino Traut, Cruz de los Heros, Francisco Brahín, Juan Cruz Peyré, Geremías De La Torre y Valentino De Benedetto. Sub 18 Escolar Abierta San Miguel: Rafael Ríos Centeno, Julián Cabral, Gonzalo Machi, Santino Risso, Santiago Loustau, Francisco D’Agostino, Lucas Arrambide, Gaspar Gutiérrez, Francisco Laborde, Benjamín Favre, Francisco Cañete, Segundo Cuburú, Valentín Biazutti, Santiago Couzelo, Francisco Ruíz y Juan Pedro León.

Softbol Sub 18: Mateo Reyes Lara, Blas De Champs, Stéfano Gil, Matías Cáceres, Enzo Mele, Dylan Montastruc, Francesco Repetto, Thiago Lozano, Vicente Laría, Luciano Montes de Oca y Francisco Moyano.

CAPACITACIÓN «CORRECTA MANIPULACIÓN DE LOS ALIMENTOS»

La Dirección de Bromatología informa que en el día de la fecha se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Educación una Actualización sobre la «Correcta Manipulación de los Alimentos» en la que participó el personal de cocina y auxiliares que se desempeña en las diferentes dependencias municipales como los Centros de Promoción Comunitario, el Hogar de Niños así también como el Taller ALMA y Centro de DIA.

Durante el encuentro se abordaron aspectos y herramientas que debe tener en cuenta el manipulador de alimentos para el manejo, la preparación y el almacenamiento de los alimentos con el fin de que estos sean seguros e inocuos y, así, prevenir las enfermedades transmitidas por ellos.

“MUCHOS DE LOS OBJETIVOS QUE PLANTEAMOS EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS YA SE HAN CONCLUIDO Y OTROS ESTÁN EN PLENO DESARROLLO”

El intendente Alberto Gelené recibió este viernes al subsecretario de Recursos Hídricos Guillermo Jelinski, quien anunció que en nuestra ciudad se va a construir el primer humedal de la Provincia de Buenos Aires.

En conferencia de prensa, el Intendente agradeció todo el trabajo conjunto que se viene llevando adelante con el organismo desde las primeras visitas del Subsecretario a Las Flores, para que varios de los objetivos en materia de obras de saneamiento y manejo de las cuencas para nuestro Partido que fueron planteados en el inicio de la gestión, ya se hayan concluido y otros estén en plena proceso de desarrollo de los proyectos.

Alberto Gelené resaltó que todos estos avances son fundamentales para estar preparados en estos momentos donde el cambio climático incide a nivel global y particularmente en esta región del país. Asimismo, que es importante contar con equipos competentes, con compromiso y capacidad de gestión para dar respuestas a la población en cuanto a acceso a los servicios y en la protección del suelo, de las riquezas naturales y del riesgo hídrico.

En este marco detalló que, entre las cuestiones más relevantes para Las Flores, se planteó la necesidad de fortalecer el servicio de agua potable para reforzar la presión del agua en distintos barrios, de más perforaciones para tener mayor capacidad de producción de agua y el desarrollo de más redes cloacales, entre otras tareas.

Además, se hizo principal hincapié en la obra de la nueva planta depuradora de líquidos cloacales que cuenta con un presupuesto de aproximadamente 700 millones de pesos y que beneficia a la comunidad en el tratamiento de este tipo de residuos y también en la cobertura de una demanda futura.

Por su parte Jelinski anunció el lanzamiento del programa Infraestructura Verde que se implementará a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura.

Este programa proyecta la construcción en nuestra ciudad del primer humedal de toda la provincia para el tratamiento de efluentes que permitirá transformar los residuos de la planta de tratamientos cloacales y de tratar además los efluentes de la planta de faena de pequeños y medianos animales.

“Las Flores va a ser uno de los municipios más sustentables que va a tener la Provincia si seguimos por este camino”, señaló el subsecretario quien hizo oportuna la ocasión para elogiar las capacidades técnicas en materia hídrica de Alberto Gelené y el gran equipo técnico con el que cuenta.

El equipo de trabajo que acompañó al Subsecretario estuvo conformado por: Javier Trezza, jefe de Gabinete de la Subsecretaría; Paula Ramírez, directora de Monitoreo Hidrometeorológico; Marisa Esposito de la misma Dirección, experta en humedales; Biólogo Alejandro Mariñelarena, asesor; Enzo Pacho, especialista de la Dirección de Saneamiento Rural dependiente de la DIPAC.

Además, estuvieron presentes funcionarios del gabinete municipal; integrantes del equipo de la Secretaría de Obras Públicas; concejales que trabajan en proyectos relacionados a las temáticas planteadas; referentes de la oficina local de ABSA; entre otras autoridades.

La jornada de trabajo continuó con la recorrida por la Planta de Tratamiento de Residuos Cloacales, por la obra de pavimentación de la Avenida Cruz Marqués recientemente terminada, por el predio donde se construirá el humedal y por el Parque Plaza Montero.

REUNIÓN DE LOS DIRECTORES DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

La directora de Adultos Mayores, Ximena Gioia, y el director de Discapacidad, Emilio Soria, pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Humano, realizaron gestiones en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

Los funcionarios se reunieron con la directora de Promoción de Derechos para Personas Mayores, Ailen Guzzo, y con el director de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad, Raúl Lucero.

En el encuentro se conversó sobre las actividades que se vienen desarrollando y se llevarán adelante desde nuestro municipio y el Ministerio puso a disposición los programas que están en vigencia en el organismo para que sean implementados en la ciudad a través de las áreas.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO «50 DOCENTES QUE ESTÁN TRANSFORMANDO LATINOAMÉRICA» DEL CUAL ES PARTE GRACIANA GOICOECHANDÍA

En acompañamiento a Graciana Goicoechandía, el secretario de Educación, Rogelio Díaz; la secretaria de Cultura, Enriqueta Montórfano y el asesor en Políticas Públicas, Emil Gelené, participaron de la presentación virtual del libro «50 docentes que están transformando Latinoamérica», del cual la profesora florense es parte en reconocimiento a su trayectoria educativa.

El proyecto, diseñado y presentado por la Fundación Varkey, reúne las historias transformadoras de grandes docentes que representan formas inspiradoras y concretas de transformar la educación.

Recordamos que años atrás, Graciana Goicoechandía fue seleccionada como uno de los mejores 50 maestros del mundo para participar por el premio Global Teacher Prize.

