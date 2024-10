BM – viernes 25 de octubre

DESPUÉS DE LAS LLUVIAS, EVITEMOS LOS CRIADEROS DE MOSQUITOS Después de estas lluvias, evitemos los criaderos de mosquitos. El mosquito que transmite Dengue, Zika y Fiebre Chikungunya solo necesita agua acumulada en algún objeto o recipiente para dejar sus huevos y reproducirse. Por eso, después de la lluvia es importante intensificar las tareas de limpieza y descacharro:

• Revisá, vaciá y da vuelta cualquier objeto que pueda tener agua acumulada

• Limpiá tu pileta y mantenela clorada durante su uso

• Mantené el patio y el jardín ordenados, desmalezados y con el pasto corto

• Limpiá las canaletas de tu casa todo el año

Además, para evitar picaduras recordá:

• Vestir ropa clara que cubra brazos y piernas durante actividades al aire libre

• Usar repelente en la piel expuesta

• Cubrir con tul las cunas y cochecitos de bebé

• Instalar tela mosquitera en puertas y ventanas

• Usar tabletas y espirales en ambientes y dormitorios

Entre todos podemos evitar que el Dengue sea un problema.

ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS El intendente interino Fabián Blanstein, acompañado por el secretario de Educación, prof. Rogelio Díaz, recibió a docentes, directivos e integrantes de asociaciones cooperadoras de establecimientos escolares, con la finalidad de dialogar sobre los proyectos educativos que se desarrollan en las instituciones y acompañar la concreción de los mismos. En esta oportunidad, se llevaron adelante reuniones con integrantes de la Escuela Primaria N° 43 y de la Escuela de Educación Secundaria N° 1. Fabián Blanstein valoró el compromiso y dedicación de docentes y miembros de las asociaciones cooperadoras por la educación en nuestra ciudad, destacando las contribuciones desde cada institución escolar.

LA CIUDAD SE PREPARA PARA UN TORNEO NACIONAL DE FÚTBOL INFANTIL QUE DEJARÁ SU MARCA Continúan a diario los trabajos y gestiones para optimizar de la mejor manera posible la realización de la primera edición de la Copa Nacional de Fútbol Infantil “Tino Costa”, un evento futbolístico organizado por la Secretaría de Deportes y Cultura de la Municipalidad de Las Flores que concentrará a centenares de jóvenes de distintas ciudades y que durante los días 13,14,15 y 16 de febrero 2025, le dará un particular colorido y fisonomía a nuestra ciudad. En los primeros días de noviembre, se efectuará el lanzamiento oficial de este campeonato que contará con la participación de varios clubes importantes de la provincia de Buenos Aires y de la Asociación del Fútbol Argentino. Sin dudas que la llegada de los equipos de AFA contribuirá desde lo futbolístico a jerarquizar el torneo que, con sus tres categorías, llenará de fútbol las canchas florenses preparadas de la mejor manera para el primer campeonato nacional. Se está trabajando a pasos acelerados en las cuestiones operativas que incluyen alojamiento de las delegaciones y demás servicios acordados. La magnitud del encuentro, debido a la presencia de tantas delegaciones, requiere la atención de una multiplicidad de aspectos que van desde lo reglamentario hasta la preparación organizativa para recibir también a muchísimas familias que arribarán a Las Flores. La ciudad ya palpita el magnífico encuentro deportivo, que como se mencionó anteriormente, la Secretaría de Deportes y Cultura lanzará de manera oficial, en los primeros días del mes de noviembre venidero.

PRÓRROGA DEL VENCIMIENTO DE TASAS La Secretaría de Economía y Modernización comunica que se prorroga hasta el viernes 1° de noviembre el vencimiento de las siguientes Tasas:

Cuota 5/2024 de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal.

Cuota 4/2024 de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.

Asimismo, se informa que, en marco de esta prórroga, sólo se pueden abonar dichas tasas en Tesorería del Palacio Municipal. Se recuerda a los contribuyentes que las boletas se pueden consultar y descargar desde la página web a través del siguiente link https://lasflores.gob.ar/tasas/

“CHICKY NOGUERA GRUPO” SE PRESENTA ESTA NOCHE EN «FOLCLORE PARA ESCUCHAR» Esta noche, a partir de las 21 horas en el Salón Rojo Municipal, el pianista florense “Chicky” Noguera se presentará junto a su grupo en el ciclo Folclore para Escuchar, una idea y producción de Fernando Calles que ya transita por su 18° año consecutivo de realizaciones y que cuenta con un fuerte apoyo de la Secretaría de Deportes y Cultura. David “Chicky” Noguera en piano, Marcelo “Zurdo” Peralta en percusión y Matías Fourcade en flauta traversa y armónica, conforman esta formación trío de folclore instrumental con un repertorio que abarca distintos compositores como Gustavo “Cuchi” Leguizamón, Adolfo Abalos, Raúl Carnota, entre otros, con arreglos basados en Lilián Saba y Carlos Aguirre. El piano, la flauta traversa y la percusión, con artistas invitados para la ocasión, conformarán un buen espectáculo. El público, de manera libre y gratuita, tendrá la posibilidad de disfrutar de esta nueva e interesante propuesta de «Folclore para Escuchar».

JUEGOS BONAERENSES: DELEGACIÓN FLORENSE RUMBO A MAR DEL PLATA El próximo lunes a las 4 horas, desde la Terminal de Ómnibus, la delegación florense encabezada por el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz, y el director de Deportes, Recreación y Juventud, Favio Folini, se dirigirá a la ciudad de Mar del Plata para participar de la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2024 que se llevará a cabo desde el lunes 28 de octubre hasta el sábado 2 de noviembre. En la jornada de ayer jueves, con la presencia del intendente interino Fabián Blaisten y demás autoridades, se realizó la reunión informativa dirigida a todos los que viajarán en representación de nuestra ciudad. En la oportunidad estaremos representados por:

Deportes

Ajedrez: Lara Vitale y Román Eluchanz (Sub 16); y Maitena Pardo y Gonzalo Montes de Oca (Sub 18).

Beach Vóley: Clara Coronel y Trinidad Salazar (Sub 14 femenino).

Atletismo convencional: Pilar Tibiletti (Lanzamiento de bala, Sub 14 libre), Luciana Espíndola (Salto en largo, Sub 16), Valentino Dodaro Fíngolo (3.000 metros, Sub 16), Juan Daporta (100 metros, Sub 16) y Natasha Dierickx (Lanzamiento de bala, Sub 18).

Atletismo PCD: Nehuén Santillán (Lanzamiento de bala PC36, Sub 15), Morena Sosa (Lanzamiento de bala motor 46-47, Sub 15), Brian Dierickx (100 metros intelectual, Sub 15), Santiago Rosas (100 m. Visual 13, +16), Victoria Castro (100 m. PC37, +16), Josefina García (80 m. intelectual, +12) y Wenceslao Larramendi (lanzamiento de clava F32).

Fútbol PCD: Jesús Castro, Miguel Alejandro González, Enzo González, Cristian Ezequiel Romero, Maximiliano Romero, Emiliano Castro y Esteban Castro. DT: Roque Cheminet (+17 Libre Nivel “A” de la Escuela Municipal).

Canotaje: Francisca Abrego y Guillermo Supatto (Slalom y Velocidad Sub 14 Libre).

Fútbol Femenino: Tatyana Arballo, Oriana Caputo, Albertina Álvarez, Morena Peña, Luz Aldana Ibarra, Paulina Bertini, Valentina Franco, Jazmín Maciel, Dahiara Ferro, Morena Aranda, Tiara Montenegro, Luz Zagoruica Monzón, Lola Bertamino, Azul Gauto, Jazmín Ibarra y Maía Celeste Massón Lezcano. DT: Guillermina Cenzano (Ferrocarril Roca Fútbol 11 Sub 18 Libre).

Natación convencional: Luca Branchesi Gómez (Sub 16, 50 m. libres), Benjamín Lemma González (Sub 14, 200 m. libres), Gonzalo Onzari (Sub 14, 100 m. libres) y Guadalupe Valerio (Sub 14, Acuatlón).

Natación PCD: Mauro Nochetti (17+, Libre Auditivos – S15) y Leticia Dierickx (17+, Libre Intelectuales – S14).

Padel Adultos Mayores: Julio Etcheverry y Raúl Rosales. Delegado: Humberto Chiodini.

Caminata Adultos Mayores: Aníbal Coda y Abel Carballo.

Tenis de mesa: María Luz Mercere (Sub 18), Ignacio Cenzano (Sub 14) e Ignacia Goñi (+18 PCD).

Natación Adultos Mayores: María Inés Alanís y José Albarello (200 metros libres).

Bonaerenses en Carrera: Ricardo Carpinetti y María Lidia Garrido (Adultos Mayores), Blas Flores (PCD), Agustín Porcella y Rosario Peralta (Sub 18).

Padel: Fiorella Propato San Martín y Maitén Giacoia Puente (Sub 16).

Patín Artístico: Juana García (Tercera “B” Sub 16), Guadalupe Gallego (Cuarta “C” Sub 16), Paz Dorronsoro (Segunda “C” Sub 13), Juana Dierickx (Tercera “C” Sub 13) y Miguelina Pellejero (Cuarta “C” Sub 13).

Cultura

Ana Paula Torres y Fermina Fernández (Arte Circense).

María Inés Alanís (Cocineros Bonaerenses-Postre, Adultos Mayores).

Alma Núñez (Cuento Sub 15).

Noelia Rosales, Florencia Ferrando, Karen Coronel y Juan Carlos Díaz (Danza Teatro PCD).

Alejandra Coda y José Orlando (Danzas Folclóricas, Adultos Mayores).

Eva Hijano y Rubén Dierickx (Teatro, Adultos Mayores).

Renata Bullilaqui (Pintura, Sub 15).

Ariadna Pedernera y Tomás Davant (Danzas Folklóricas Sub 18).

Nahuel Porcella (Malambo Sub 18).

El contingente se alojará en el Hotel Intersur 13 de Julio, ubicado en la calle 9 de Julio 2777, Tel. 0223-4994400.

About The Author