BM – viernes 26 de julio

EXCELENTE ACTUACIÓN DEL PAYASO “GUERNICA” EN CULTURA Fue a puro brillo, colorido y sonrisas lo vivido en la tarde de ayer la Dirección de Cultura con la presentación en el escenario “Enrique Muñiz” del Payaso “Guernica”. Con su gran demostración artística llenó de alegría el lugar e hizo que el público disfrutara de una nueva jornada enmarcada dentro del programa de Vacaciones de Invierno diseñado por la Secretaría de Deportes y Cultura.

A través de la Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado y el Espacio para la Memoria de Las Flores, el show arribó a nuestra ciudad acompañado por la directora provincial de Sitios y Espacios de Memoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Lorena Batisttiol. Junto a la directora del Instituto Cultural Bonaerense, Ana Mercader, formaron parte del grupo que contribuyó para que la propuesta se disfrutara de la mejor manera. El Payaso “Guernica” interactuó con el público y mostró todas sus cualidades en el escenario; los cerrados aplausos del final coronaron su gran actuación. Es válido subrayar también que, en determinados momentos de la jornada, en el patio de Cultura se llevó a cabo el Taller «ContarNos», una propuesta en la que niños y niñas participaron con entusiasmo. Las actividades de Vacaciones de Invierno de la Secretaría de Deportes y Cultura continuarán hoy con la Fiesta Infantil que tendrá lugar en Plaza Sol desde a las 14 horas.

¡VACACIONES DE INVIERNO 2024! Viernes 26:

– Museos : de 10 a 12 horas

– 14 a 17 horas: FIESTA INFANTIL EN PLAZA SOL

-Juegos deportivos

-Inflables

-Música

-Actividades artísticas

-Show de “EL CIRCO DE PRIMAVERA Y CHULIPAN”

– 21 horas en el Salón Rojo del Palacio Municipal: Folclore para escuchar

SEMANA DE MAMOGRAFÍAS La Secretaría de Salud Pública acompaña la importante iniciativa de LALCEC.

A partir del 29 de julio y hasta el 1° de agosto inclusive, de 17 a 20 horas se realizarán en el Hospital Zonal General de Las Flores mamografías sin orden médica y sin turno para mujeres a partir de los 35 años. El cáncer de mama es una enfermedad que, detectada a tiempo, tiene altas probabilidades de ser curada. Por esta razón es muy importante que te realices los controles anualmente. No hay excusas ¡Chequeate!.

NATI BERASATEGUI Y LEO AVENDAÑO SE PRESENTAN ESTA NOCHE EN «FOLCLORE PARA ESCUCHAR» Hoy a las 21 horas en el Salón Rojo Municipal se presentarán Nati Berasategui y Leo Avendaño. Los músicos – oriundos de Los Toldos, partido de General Viamonte – engalanarán el ciclo «Folclore para Escuchar», una idea y producción de Fernando Calles que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Deportes y Cultura y que ya transita por su 18° temporada. Leo Avendaño con su canto y guitarra, acompañado por la magnífica voz de Nati Berasategui, compartirán canciones de raíz folclórica, poniendo énfasis en el repertorio bonaerense y ofreciendo un diálogo entre propuestas clásicas y obras contemporáneas. El ciclo «Folclore para Escuchar», en el Salón de Gala del Palacio Comunal, es libre y gratuito para toda la comunidad.

LA ESCUELA MUNICIPAL DE HOCKEY SE PRESENTÓ EN 25 DE MAYO La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la participación de los equipos de la Escuela Municipal de Hockey y Asociación Las Flores Hockey en la segunda edición del seven “La Comadreja”, que se llevó a cabo días pasados en 25 de Mayo. En la oportunidad, las divisiones Sub 12 y Sub 14 lograron empatar en el marco de encuentros por demás disputados y atractivos con gran dinámica, donde fueron superadas en la definición por penales australianos. Las dirigidas por Lourdes Basile y José Arce desplegaron un interesante nivel, apreciándose un notable avance en el funcionamiento grupal como individual.

NATATORIO Desde el área de Natatorios Municipales se comunica que mañana sábado 27 no habrá actividad de natación libre en el Natatorio Climatizado Municipal «Hugo Mauro».

LA SECRETARÍA DE DEPORTES Y CULTURA ACOMPAÑÓ A VICTORIA FALASCO Y LOS HERMANOS PROPATO EN HOMENAJE REALIZADO POR EL HCD El profesor Fernando Muñiz, secretario de Deportes y Cultura, se sumó al homenaje que Victoria Falasco y los hermanos Fiorella y Santino Propato San Martín recibieron ayer por parte del Concejo Deliberante. Victoria, integrante de la Selección Argentina de Hockey denominada “Las Leoncitas”, fue reconocida por la obtención del subcampeonato mundial Junior Sub 21 que se disputó el año pasado en Chile y por consagrarse campeona invicta en la Copa Panamericana Junior que se desarrolló desde el 3 al 12 de julio de este 2024 en Surrey, Canadá. En el caso de Fiorella, que conforma la Selección Argentina de Padel, fue distinguida por ser campeona Mundial y Panamericana, además de estar en el puesto N° 1 del ranking de su categoría y 29° en el Circuito Profesional. Su hermano Santino, que no estuvo presente por estar haciendo una pretemporada en Brasil y también integra la Selección Argentina de Padel, se le hizo llegar la plaqueta por su gran rendimiento en diferentes torneos a nivel nacional e internacional.

ACOMPAÑAMIENTO A LA ESCUELA DE GUARDAVIDAS El intendente Alberto Gelené, acompañado por demás funcionarios municipales, recibió a estudiantes y directivo de la Escuela de Formación Profesional de Guardavidas y del Centro de Educación Física Nº6. El encuentro se llevó a cabo con el fin de dialogar sobre el desarrollo de la trayectoria formativa y realizar el acompañamiento para la adquisición de insumos que permita la implementación de actividades acuáticas en el mar, en ríos y lagunas como lo establece el diseño curricular actual en el marco de la Práctica Profesional. El intendente reafirmó el compromiso de continuar acompañando la Escuela de Guardavidas, y agradeció a los estudiantes por su aporte en actividades que requieren de su compromiso y vocación.

En su segundo año, la escuela de Guardavidas de Las Flores continúa generando oportunidades de formación y empleabilidad, y resulta de gran importancia en la disposición de recursos humanos capacitados para fortalecer la seguridad acuática. Cabe destacar que desde el año 2023, y a partir de gestiones realizadas por el municipio ante la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, es posible disponer de esta valiosa propuesta educativa en nuestra ciudad.

About The Author