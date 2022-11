Bodega La Blanqueada presenta su Malbec «Baya Prohibida”

Mauricio Propato es un hombre nacido en el Gran Bs. As. y florense por elección comenta al inicio de la entrevista. Con genética y receta enóloga de los abuelos, mas la pasión que le incorpora, ha lanzado hace un par de años la realización de vinos artesanales a 4 kms del centro de la ciudad.

“Es muy importante para los emprendedores tener llegada ya que hay gente que no nos conoce aún. Elegí Las Flores para radicarme con mi familia, es un lugar para vivir, estamos muy contentos de llevar este emprendimiento, algo que llevo mucho tiempo, tener una bodega propia. Hacemos vinos hace muchísimos años, desde que en 1950 mi abuelo trajo esta tradición desde Europa con vinos para la familia, se fabricó una cava, es un lugar, una atmósfera, un ambiente para hacer el vino adecuado, aislado de la amplitud térmica. De a poco se fue llegando a lo que queríamos, un lindo y tranquilo lugar para elaborar vinos, como en La Blanqueada, este sueño se está haciendo realidad. La uva se trae desde Mendoza San Rafael, la mayoría de la gente asocia una bodega como un viñedo y no es lo mismo, si hay bodegas que tiene viñedos propios hay bodegas como la nuestra que acudimos a los viñedos, en este caso, son regadas como el río Atuel…” Mas adelante agregaba: “Hubo una época donde había viñedos en todo el país, pero las provincias cuyanas tuvieron la exclusividad de producir uva, la ley se levantó y volvieron a resurgir en Médanos, Entre Ríos, en La Costa, Córdoba, muchas zonas donde antes no había. La uva se trae, vamos al viñedo, allí comienza el trabajo, medimos la uva, vemos los kilos que vamos a transportar y al día siguiente se está elaborando el vino. Es un proceso muy lindo, hay que estar detrás de todo, medir temperaturas, hacer fermentación, prensado y se pasa a las cubas. Influye las precipitaciones, varía el día que va a cosechar, si llueve pierde el azúcar, hay que esperar y no es tan fácil…” Por otro lado, comentaba: “Como todos los oficios hay carreras, tecnicaturas, antes el vino lo hacían los griegos, egipcios, el enólogo es como el ingeniero agrónomo del campo. Es el que elabora el vino. Aprendí de oficio, una tradición familiar que pasó de generación en generación, para estudiar enología hay que estudiar en Mendoza y es una linda pero larga carrera. En Europa las familias hacían sus propios alimentos, eran autosuficientes, elaboraban los quesos, vinos, etc. En la actualidad la gente que elabora productos caseros lo que hace es volver a los principios, uno busca la calidad del producto, lograr calidad de vida, consumir productos sanos y artesanales, nobles que sean buenos y que no tengan aditivos. es un vino que busca el paladar de la gente. Hacemos un vino con más cuerpo en toneles y pedacitos de roble, criado en fermentadores, se le hace un filtrado más intensivo, a la gente le gusta y tiene aceptación y contentos de llegar a este resultado…” Finalizando la entrevista e invitando a la gente para este sábado, expresó: “este sábado vamos a estar haciendo la presentación con entrada libre, a las 11hs comenzaremos con una charla y degustación gratis y luego del mediodía, música en vivo, una barra con vinos, es camino a Boerr donde topa, pasando la laguna unos tres kilómetros.

Entrevista a Mauricio Propato

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram