Boletín Municipal – martes 29

EL CUMPLEAÑOS DE LAS FLORES FUE PURA ALEGRÍA Y FELICIDAD

Más de siete mil personas disfrutaron el pasado sábado la jornada artística musical que coronó el 166° Aniversario de la fundación de la Ciudad del Carmen de Las Flores.

En el escenario estuvieron presentes artistas de la talla de Nahuel Pennisi, como así también el grupo de cumbia santafesina “Los del Fuego” que hizo cantar y bailar a la gente que masivamente participó del espectáculo.

Brillante y espectacular fue lo exhibido por el conjunto de música tanguera “La Juan

D´Arienzo”, que con diez músicos arriba del escenario, despertó admiración y aplausos de la concurrencia.

Una verdadera fiesta popular organizada por la Municipalidad de Las Flores que en el escenario principal contó también con la actuación de los cuerpos de bailes del Centro Tradicionalista La Tacuara y del Ballet Folclórico Municipal con brillantes presentaciones.

Tanto “Los del Fuego”, como cuando cantó Nahuel Pennisi, pudieron mostrar el profesionalismo que caracteriza sus ascendentes carreras, razón por la que el público premió las actuaciones con sostenidos aplausos de aprobación.

La cantante florense Milagro Suarez y su banda fue la encargada de cerrar el espectáculo musical donde se volvió a destacar el brillo de la artista de nuestra ciudad en una noche para destacar.

El cumpleaños de Las Flores tuvo puestos de artesanos, de promociones escolares e instituciones de bien público florenses, carritos gastronómicos y en la previa en el escenario los y las jóvenes se divirtieron con la presentación del grupo Ni Locos.

El Aniversario 166 de nuestra ciudad fue alegría, brillo y felicidad.

Una verdadera fiesta inolvidable.

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA POR EL DÍA DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

El Servicio Local perteneciente a la Dirección de Niñez y Adolescencia realizó el domingo pasado una actividad con los niños, niñas y adolescentes del Hogar Martin Miguel de Güemes para conmemorar el 24 de marzo, día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en nuestro país.

En la actividad se compartió un video de Zamba del canal Paka Paka que explica la historia del golpe de Estado de 1976. Se Trabajó además con un cuento que estuvo prohibido por decreto durante la última dictadura llamado “El país que no quería ser gris” de Beatriz Dourmec, y finalmente se plantó un árbol para sembrar memoria.

El Estado tiene la responsabilidad de promover los derechos humanos para construir una sociedad más justa e igualitaria.

Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a conocer la historia para que Nuca Más el terror, el secuestro y la desaparición forzada de personas sean política de Estado.

El rol de las infancia y adolescencias en la construcción de una sociedad democrática es fundamental porque ellos/as son el presente y el futuro de nuestro país también.

PODA DE ARBOLADO PÚBLICO

¿CÓMO PROCEDER ANTE UN RECLAMO DE INTERVENCIÓN EN ARBOLADO PÚBLICO?

La Subsecretaría de Ambiente Sustentable y Espacio Público comunica que está realizando las tareas de conducción y mantenimiento del arbolado público. Esta se rige de acuerdo a lo dispuesto en la ordenanza Nº 3047/18 y siguiendo los lineamientos de la Ley Provincial de Arbolado Público, Ley Nº 12.276.

La oficina de recepción de los reclamos de arbolado público funciona en el espacio correspondiente al Jardín Botánico, en Av. Pte. Perón y Pueyrredón, de lunes a viernes, en el horario de 6 a 13, o por teléfono al 2241 – 470857.

La poda del arbolado público realizada por particulares sin la correspondiente autorización por parte de la Subsecretaria de Ambiente se encuentra PROHIBIDA.

ATLETISMO: SANDRA CAMPOS Y ATAHUALPA RODRÍGUEZ COMPEONES METROPOLITANOS

Los florenses Sandra Campos y Atahualpa Rodríguez tuvieron un espectacular desempeño el pasado domingo en el Parque Olímpico de Buenos Aires, donde se consagraron campeones en el torneo Metropolitano de Atletismo, exclusivo para la categoría mayores U23, que contó con la organización de la Federación de la mencionada disciplina.

Sandra ocupó la primera ubicación en la competencia de lanzamiento de disco, con un registro de 29,07 metros, mientras que en lanzamiento de jabalina se quedó con el tercer puesto. Por su parte, Atahualpa ocupó el máximo lugar en el podio en la especialidad salto triple, con una marca de 10,39 metros, y en la prueba de 200 metros arribó quinto en una de las series, no accediendo a la final.

La Secretaría de Deportes felicita a los atletas por un nuevo logro a nivel metropolitano, reconociendo el esfuerzo y dedicación de cara a futuros eventos.

AJEDREZ: FLORENSES DE LA ESCUELA MUNICIPAL PARTICIPARON EN CACHARÍ

Alumnos de la Escuela de Ajedrez, perteneciente a la Secretaría de Deportes, intervinieron en la primera fecha del Gran Prix Infantil que se disputó el pasado domingo en el Club Porteño de Cacharía, con la organización de la Escuela Municipal de Azul.

Luego de dos años de inactividad en este certamen, los florenses a cargo del profesor Mario Orlando, lograron los siguientes puestos: en Sub 10: (19 participantes): 7º) Salvador Disttéfano y 9º) León Lómez. Sub 12 (20 inscriptos): 9º) Jeremias Schimpf, 11º) Simón Arce y 13º) Jonás Bastién. Sub 15 (28 jugadores): 4º) Román Eluchans, 5º) Gonzalo Montes de Oca, 21º) Tobías Ferrari y 23º) Tiano Puente. Libres (57 aficionados): 17º) Mario Orlando, 35º) Néstor Orlando y 41º) Rocío Orlando.

La próxima fecha está programada para el 24 de abril en San Carlos de Bolívar.

EL PLAN DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA ESTÁ VIGENTE HASTA ESTE JUEVES 31 DE MARZO

La Secretaría de Economía y Finanzas recuerda que está vigente hasta este jueves 31 de marzo de 2022 el plazo para ingresar el Plan de regularización tributaria municipal creado por la Ordenanza 3346/21.

Debido al interés demostrado por los contribuyentes hasta el momento, con más de 1000 planes formalizados por un total de $ 40 millones, y a la cantidad de consultas pendientes, se torna necesario utilizar el ÚLTIMO MES que permite la Ordenanza para acogerse al Plan.

LA MODALIDAD Y FORMAS DE PAGO PREVISTAS SON LAS SIGUIENTES:

A) OBLIGACIONES VENCIDAS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 (corresponden a las deudas contraídas durante los meses de pandemia):

1 – Al contado: los intereses y recargos adeudados se reducirán en un 100% (cien por ciento).

2 – En hasta 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: los intereses y recargos adeudados se reducirán en un 70% (setenta por ciento).

3 – En hasta 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, los intereses y recargos adeudados se reducirán en un 50% (cincuenta por ciento).

B) OBLIGACIONES VENCIDAS CON ANTERIORIDAD AL 1 DE ENERO DE 2020

1 – Al contado: los intereses y recargos adeudados se reducirán en un 70% (setenta por ciento).

2 – En hasta 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: los intereses y recargos adeudados se reducirán en un 50% (cincuenta por ciento).

3 – En hasta 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas: los intereses y recargos adeudados se reducirán en un 30% (treinta por ciento).

En los dos planes de pago, los intereses y recargos adeudados, se reducirán al 100% para todas las entidades de bien público.

PRÓRROGA HASTA EL 31 DE MARZO DEL VENCIMIENTO PARA EL PAGO DE LA TASA DEL ABL

La Dirección de Hacienda recuerda que se prorrogó el vencimiento para el pago de la tasa por alumbrado, barrido, limpieza, conservación de la vía pública, recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos hasta este jueves 31 de marzo.

PRÓRROGA HASTA EL 31 DE MARZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE LA TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

La Secretaría de Economía y Finanzas recuerda que se prorroga hasta este jueves 31 DE MARZO el plazo para la presentación de la Declaración Jurada Anual de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.

Se recuerda que la no presentación de la misma, en tiempo y forma, implicará la recategorización de oficio por parte del municipio y la aplicación de la correspondiente multa.

SE LANZA LA EDICIÓN 2022 DEL PROGRAMA FUTURO MEMORIA

La Subsecretaría de Derechos Humanos y la Dirección de Juventudes de la Provincia de Buenos Aires lanzan la edición 2022 del Programa Futuro Memoria con el objetivo de pensar nuestro pasado reciente en relación a la participación juvenil y los desafíos de la

Democracia en el presente y en el futuro.

El Programa está destinado a jóvenes de entre 14 y 21 años interesados/as en vivir una experiencia educativa y creativa sobre las Memorias a través de la participación en un concurso de producciones artísticas y culturales, las cuales deberán estar enmarcadas en alguno de los siguientes ejes:





● Malvinas: 40 años

● Las Luchas por la Memoria, la Verdad y la Justicia

● Memorias Latinoamericanas

● Violencia Institucional

● Género y Memorias

● Memorias, Juventudes y Participación Política

Todos estos ejes van a contar con propuestas formativas en la temática mediante el acceso a materiales educativos: películas, videos, entrevistas, muestras fotográficas y foros virtuales con los/as coordinadores/as del Programa y referentes de organismos de Derechos Humanos.

Cada eje tendrá producciones ganadoras, que se presentarán en un encuentro de cierre en el marco de jornadas culturales en Espacios de Memoria y Derechos Humanos. Los grupos ganadores contarán con viaje y víveres para cada integrante y un acompañante mayor de 21 años garantizados por la Coordinación del Programa para poder asistir a la presentación.



La inscripción permanecerá abierta hasta el 18 de abril. Podés solicitar el formulario de inscripción al Área de Juventudes de la Municipalidad mediante Instagram en @juventudeslasflores, en Facebook «Juventudes Las Flores» o enviando un mail a juventudes@lasflores.gob.ar