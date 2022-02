Bomberos Voluntarios de Alvear -Corrientes- Con la solidaridad en la mano

Llegamos a Alvear -Corrientes- a más de 1000 kilómetros del centro de la Pcia de Bs As. Epicentro de una importante logística contra los incendios , cobijando en su humilde cuartel hasta 100 bomberos de distintas federaciónes que aportan lo suyo para entrar en combate. Ni bien nos acercamos al cuartel, nos encontramos con la solidaridad a la orden del día, al punto de la emoción, un grupo de personas que dejan su quehacer diario, machacando milanesas para darle de comer a los bomberos que vienen de otras localidades a sofocar el intenso fuego.

Hablamos con la Jefa del Cuerpo Activo Bomberos Gral. Alvear, Alicia Velasco

“Es muy importante que ustedes hoy puedan llegar aquí y vean con sus propios ojos el escenario. La lluvia de ayer nos dio un poco de tranquilidad. Se había trabajado muchísimo todos estos días sin una gota de precipitación. Eso desencadenó toda esta situación. La sequía aquí fue impresionante, con altas temperaturas y muchísimo viento. La vegetación se vio muy afectada. Muchos productores han sufrido pérdidas económicas muy grandes. Las consecuencias fueron muy duras. Además la fauna ha sufrido grandes pérdidas, no sólo en Alvear. Se está evaluando la situación, hay casi 700 mil hectáreas perdidas en toda la provincia. Lamentablemente esto no se recupera de un día para el otro y los productores que han podido salvar sus animales, pastura para seguir alimentándolos. En cuanto a las donaciones ha sido muy valiosas. Primero le llevamos la comida e hidratación a nuestros bomberos que luchan contra los incendios. Por la noche vuelve aquí a cenar. No queremos que le falte nada. Primero las donaciones han llegado desde nuestros vecinos y luego de todo el país”.

Entrevista a Alicia Noemí Velasco.

