Bomberos Voluntarios Las Flores reconoció la labor de Micael Maciel en Corrientes

(galería de imágenes) En la noche del miércoles la institución entregó un diploma de reconocimiento al joven bombero Micael Maciel, quien se desempeñó como servidor público en Corrientes durante los incendios forestales que azotaron la provincia. El acto se desarrolló en el cuartel ubicado en calle Pueyrredón. Allí, Macías, acompañado de sus familiares, fue recibido por el presidente de la institución, Carlos Pila, miembros de la Comisión Directiva y Cuerpo Activo. «Es esta reunión sencilla pero no por ello menos importante queremos reconocer la valiente tarea de Micael. Como todos saben, él se ofreció desinteresadamente como brigadista forestal nacional cuando se consultó desde nuestra Federación a bomberos de distintas partes de la provincia para saber quiénes estarían dispuestos a ayudar a combatir los incendios en Corrientes. Estamos extremadamente orgullosos de su accionar», expresó la vicepresidenta de Bomberos, Ariana Pertussi. Consultado por los medios presentes, Maciel agradeció el reconocimiento y afirmó que «fue todo de repente. El llamado para colaborar fue de un día para el otro y ni siquiera lo dudé. Estaba feliz de estar allí porque era estar en una situación para la que me formé y me sentía preparado. Había momentos donde se sentía cierto temor porque el escenario era de mucho riesgo. Pero todo el equipo que estaba allí trabajamos de manera muy profesional. Sin dudas, si se presentara la oportunidad nuevamente, lo volvería a hacer». Luego del acto, se compartió un momento de camaradería entre los presentes.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram