22 de mayo de 2026

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Cambios en el gabinete municipal: se confirmó la salida del Ing. Javier Arreyes de Obras Públicas. El Ing. Fernando Bickham ocupará su lugar

2 horas atrás Fm Alpha

Lo anunció el jefe comunal interino este viernes en rueda de prensa que tuvo lugar en su propio despacho. Por su parte, José Vitale estará al frente del Corralón Municipal acompañado de Víctor Orlando. Junto a ellos se sumará Belén Galanes. Por su parte, el Ing. Martin Beaudoin pasará a Planeamiento. En relación a la situación de Eduardo Zapata al frente de la secretaría de salud, Blanstein señaló que «con el correr del tiempo tomaremos la decisión con justeza. Por el momento no tengo ninguna manifestación suya». En otro orden, el intendente confirmó que el jueves 4 de junio se realizará el sorteo por las 38 viviendas del Barrio «Luz y Fuerza» (Etapa 2) más las 72 viviendas del futuro Barrio «Papa Francisco». Aproximadamente 1.300 personas serán quienes estén en condiciones de participar del sorteo. Ampliaremos.

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