Llegan los 40 años de los Premios Pampa

El Periodista Belgranense radicado en New York llega a su ciudad natal exclusivamente al gran evento fundado por su padre Mauro. Mauricio Zabalza acaba de bajar del avión y conversó con Ernesto “chino” Varela en “El Periodístico”, donde repasaron la gran historia del evento por excelencia de la vecina localidad, reconociendo a figuras deportivas y culturales

“Organizando los Premios Pampa en su 40mo. aniversario. Surgió la idea de premiar al deportista que a veces no tiene el reconocimiento necesario, el deporte a veces es una cuestión de soledad salvo los deportes grupales. Así salió esta distinción, los españoles les decían “Pampa” a todos los habitantes del sur, se entregaron 4 mil premios en las 4 decadas. Es como una suerte de Premios Olimpia, distinción que en Belgrano se vivió una vez con un deporte muy practicado que es el pato. Hoy toda la gente en el mejor lugar de su casa tiene un “Pampa”. Decía.

En lo personal, estuve muchas veces ternado en tenis y una bronca que no me lo ganaba…(risas). Hoy hago radio y tengo el premio acá. Eso pasa en muchas familias belgranenses que tienen un pampa en sus casas…” Sobre la organización del jurado, dijo: “Nosotros no manejamos el tema del jurado, cada disciplina hacemos votar a gente que vio esa disciplina y le damos un puntaje y así sale la terna, luego se elige el Pampa de Oro entre todos los ganadores, ahí viene un jurado especial que delibera y nosotros sólo estamos ahí para ofrecer los currículums de cada deportista. Se trata de ser ecuánime, pero es difícil…El esfuerzo es muy grande…muchas veces hay que meter cierta mano porque en alguna votación que otra se investiga si el deportista compitió muchas veces o no, y a veces está eso del voto cariño y eso es un problema…” También acotó: “Mi papá le puso “la noche de los mejores” y eso excede si el vecino es un genio o no, simplemente lo que hizo ese año. Después vino el Pampa de Cultura por eso que son dos días. Teníamos un creciente reclamo de Cultura que es mucho más objetivo. Si en deporte sos el nro. 1 sos el 1, en Cultura puede haber un poco más de filosofía. No son tan competitivos como el deporte. Es como el músico que no importa el género y no hay tanta rivalidad…” Remarcaba.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA CON MAURICIO ZABALZA

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