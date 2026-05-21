Cooperativa Eléctrica: oferta laboral
La Cooperativa de Electricidad de Las Flores seleccionará personal para desempeñarse en el sector de Administración.
Se valorarán perfiles con:
* Manejo de PC, herramientas informáticas y digitales
* Capacidad de escucha
* Organización y manejo del tiempo
* Resolución de conflictos
* Empatía y calidez en la atención
* Comunicación asertiva
Presentación de CV solamente de manera presencial en oficinas administrativas de 25 de Mayo 513 de Lun a Vie de 8:00 a 13:00hs.
Tenés tiempo hasta el viernes 29 de mayo de 2026.
Cooperativa de Electricidad de Las Flores.
Tu Cooperativa, Nuestro compromiso.