21 de mayo de 2026

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Cooperativa Eléctrica: oferta laboral

6 horas atrás Fm Alpha

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores seleccionará personal para desempeñarse en el sector de Administración.

🔎 Se valorarán perfiles con:
* Manejo de PC, herramientas informáticas y digitales
* Capacidad de escucha
* Organización y manejo del tiempo
* Resolución de conflictos
* Empatía y calidez en la atención
* Comunicación asertiva

📍Presentación de CV solamente de manera presencial en oficinas administrativas de 25 de Mayo 513 de Lun a Vie de 8:00 a 13:00hs.
Tenés tiempo hasta el viernes 29 de mayo de 2026.

Cooperativa de Electricidad de Las Flores.
Tu Cooperativa, Nuestro compromiso.

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