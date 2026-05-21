Cooperativa Eléctrica: oferta laboral

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores seleccionará personal para desempeñarse en el sector de Administración.



Se valorarán perfiles con:

* Manejo de PC, herramientas informáticas y digitales

* Capacidad de escucha

* Organización y manejo del tiempo

* Resolución de conflictos

* Empatía y calidez en la atención

* Comunicación asertiva



Presentación de CV solamente de manera presencial en oficinas administrativas de 25 de Mayo 513 de Lun a Vie de 8:00 a 13:00hs.

Tenés tiempo hasta el viernes 29 de mayo de 2026.



Cooperativa de Electricidad de Las Flores.

Tu Cooperativa, Nuestro compromiso.

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