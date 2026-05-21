Se inician gestiones para la creación de una nueva categoría en el Fútbol Femenino

Se llevó a cabo en la noche del miércoles en la sede de la Liga de Fútbol local, una importante reunión con el objetivo de iniciar gestiones para la creación de una nueva categoría en el ámbito del fútbol femenino. Se trata de la categoría Sub-15, que daría respuesta a un “bache futbolístico” producido entre la Categoría Sub-11 y la Primera División del femenino. Durante la jornada, la dirigente del club El Hollín, Claudia Gorosito junto a la vicepresidente de la institución, Luciana Plini, explicaron la idea central mencionada y se escucharon las opiniones de los presentes. El encuentro contó casi con asistencia perfecta (solo faltó un representante de Barrio Traut), Guillermo Martinicorena (DT Ferrocarril Roca), Hugo Arrambide (DT El Hollín), Martin Saurel (DT Juventud Deportiva), Marcelo Lacave (DT Juventud Unida), José Luis Rodríguez (DT El Taladro), junto a las capitanas Ximena Caputo (Ferrocarril Roca), Ana Bassi (El Taladro) y Abigail Guzman (El Taladro) y Miriam Husson (Pta. del club Avellaneda). Por parte de la Liga estuvieron Francisco Palacios y Hugo Nuñez acompañados por las mencionadas Gorosito y Plini. Con este consenso se consolidó un paso fundamental para el desarrollo y el futuro de las jóvenes futbolistas.

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