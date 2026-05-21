BM – jueves 21 de mayo

GARANTIZANDO MEJORES CONDICIONES PARA LA ENSEÑANZA: ENTREGA DE CALEFACTORES A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS La Secretaría de Educación y Cultura realizó la entrega de calefactores destinados a instituciones educativas del distrito, con el objetivo de garantizar espacios escolares seguros, confortables y adecuados ante la llegada de las bajas temperaturas. Durante la entrega, se destacó que este aporte representa una decisión concreta de cuidado hacia las infancias, las juventudes y los trabajadores de la educación, entendiendo que aprender y enseñar en condiciones dignas es un derecho fundamental. Participaron la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez, consejeros escolares y directivos de los establecimientos. Desde estas áreas se trabaja en esfuerzos mancomunados para que las escuelas y jardines de la ciudad funcionen de la mejor manera. Se reconoció especialmente el compromiso cotidiano de las comunidades educativas, y se reafirmó la importancia de continuar fortaleciendo la infraestructura escolar y acompañando a cada institución del distrito, tanto urbanas como rurales, para que todos cuenten con mejores condiciones para enseñar y aprender.

NUEVO ENCUENTRO CON EMPRESARIOS Y REPRESENTANTES DE LA CÁMARA ARGENTINO-TURCA El Municipio de Las Flores recibió la visita de una comitiva empresarial proveniente de Turquía, en el marco de una agenda de trabajo orientada a fortalecer vínculos institucionales, comerciales y productivos; además de explorar oportunidades de cooperación, inversión y desarrollo de agronegocios para el distrito. El encuentro fue encabezado por el intendente Fabián Blanstein, el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Lic. Cristian Chiodini, el director de Desarrollo Agropecuario, Ing. Agr. Damian Dulau y el coordinador Med. Vet Daniel Testani, quienes mantuvieron una reunión de trabajo con representantes del sector empresarial turco y de la Cámara de Comercio Argentino-Turca. Llegaron a nuestra ciudad Özgür Yücel Demir, presidente de la mencionada Cámara, Ömer Sarıhan, CEO de la firma SARIHANLAR, Musa Darı, responsable del área de Comercio Exterior de la empresa y Hasancan Şişoğlu, director de Exportación. La jornada comenzó con una recorrida por un frigorífico local, donde la delegación pudo conocer el funcionamiento del establecimiento y el trabajo que allí se desarrolla en materia de faena y producción. Posteriormente, también se realizó una visita al predio donde se emplaza el frigorífico municipal para pequeños animales. Asimismo, la visita permitió avanzar en una primera agenda de intercambio donde se evaluaron posibles líneas de trabajo conjunto en torno a actividades productivas, comerciales y de cooperación institucional.

El intendente Blanstein valoró la presencia de la comitiva y remarcó la decisión del Municipio de continuar promoviendo espacios de diálogo con actores nacionales e internacionales que permitan ampliar las oportunidades de desarrollo para Las Flores. Este encuentro se enmarca en la política municipal de promoción de inversiones, fortalecimiento del entramado productivo local y vinculación estratégica con cámaras, empresas e instituciones que puedan contribuir al crecimiento económico del distrito.

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