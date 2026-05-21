Pardo: «Con los primeros fríos hay que salir a buscar mucha leña»

Hablamos este jueves con el delegado Lisandro Paggi, quien contó cómo se viven los primeros fríos en la pintoresca localidad. «Estamos saliendo a buscar leña en los montes cercanos. En muchos lugares hay taperas donde había familias y en otros hay que pedir permiso a los vecinos que viven ahí que generalmente no tienen problema. Lo que buscamos es que no haya gente sin leña, sobre todo los mayores y también en la escuela», afirmó. En otro orden, recordó el episodio del tornado en la vecina Harosteguy. «Sí, conozco a vecinos de allí sobre todo a la familia Osterrieth que sufrió ese fenómeno climático. Acá estuvimos bien pero se cortó la luz esa tarde y volvió al otro día». Finalmente, invitó a la comunidad florense a las fiestas patronales el próximo sábado. «Por el fin de semana largo que se viene vamos a tener seguramente muchas visitas. La veneración a nuestra virgen María Auxiliadora será el sábado y seguramente pasaremos un día lindo».

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