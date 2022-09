Cambios: Juan Cruz Candina y Luciano Bertamino, nuevos técnicos de Ferro

Eduardo Sandez había puesto la renuncia a disposición y la comisión directiva, tras evaluar la situación del equipo tras la derrota ante Barrio Traut decidió aceptársela.

(Por Flavio Iacomini)

El empate sobre la hora ante Atlético Las Flores y la derrota del domingo ante Barrio Traut, precipitaron la salida de Eduardo Sandez como D.T de Ferrocarril Roca y esta tarde la comisión directiva ferroviaria anunciará oficialmente que la dupla Juan Cruz Candina-Luciano Bertamino serán los encargados de dirigir el primer equipo cuando los albicelestes tendrán dos partidos claves para ilusionarse con alcanzar la clasificación a las semifinales del campeonato oficial.

Una decisión difícil para la dirigencia que encabeza el presidente Never Suarez, debido a la trayectoria de Eduardo Sandez en el club, primero como ayudante de campo de Fabián Blanstein en los torneos federales y luego como entrenador del equipo campeón del 2021.

Para remplazar al Director Técnico saliente, la dirigencia del histórico club florense de calle Pellegrini apeló a la figura de un ex jugador como Juan Cruz Candina, que fuera integrante del equipo que ganó el ascenso en el 2014 en Otamendi y que ya ha compartido vestuario con varios de los futbolistas a los cuales ahora dirigirá, caso Sergio Cenzano, Luis María Suarez y Emmanuel Tus, por citar tres de los nombres importantes del equipo.

El otro responsable técnico será nada menos que Luciano Bertamino, un hombre que junto a Diego Benavidez dirigió el equipo que ascendió al Federal B y que también conoce a varios de los futbolistas que ahora tendrán la responsabilidad de jugar el próximo domingo ante Deportiva y a la semana siguiente ante El Taladro, los dos partidos definitorios que pueden llevarlo o no a Ferro a la clasificación a las semifinales del certamen

