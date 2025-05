Campion sobre el celibato: “No es que este sea un mandato bíblico que no nos casemos, es una ley interna de la iglesia que se puede modificar…”.

En la mañana de El Periodistico, conversamos con el cura párroco Eduardo Campion. La misma se dio principalmente ante el fallecimiento de Francisco y por el inicio del nuevo pontificado de Leòn XIV, más diversos temas locales. .

“Veíamos venir la situación del Papa Francisco, teníamos la ilusión que iba a aguantar un poco más, se rezó por su salud como siempre. Lo interesante es que en poco tiempo se eligió nuevo Papa que parece seguir la línea de su antecesor…” Sobre la actitud del nuevo pontífice, dijo: “Ortodoxo no diría, ortodoxo es algo recto en la forma de actuar. Se le dice a aquello que se pasan y se ponen algo duros en algunas formas de pensar y actuar y les falta humanidad…El Papa León vivió más en Perú que en su país natal que es Estados Unidos, fue un hombre de misiones con 28 años en Perú y estuvo en todo el mundo, es de la orden de San Agustín, una orden religiosa que recorre muchos destinos…Hay muchas congregaciones y ramas, cada uno se ocupa de lo suyo, el papa Francisco no era Franciscano, era Jesuita, más de la educación universitaria, por acá en el sur hubo muchos salesianos con la educación de los jóvenes como Don Bosco… Francisco lo había puesto en el Vaticano en un lugar muy importante que es donde se designan los obispos. El Vaticano analiza la lista y León estaba. Ya tiene además de su recorrido tiene un conocimiento de los obispos de todo el mundo. Me había simpatizado esa imagen por lo misionero que es una cuestión que a mí me gusta. Tiene que ser un hombre muy capaz seguramente…” Por otro lado, y sobre el Obispo de la diócesis de Azul que nos abarca, dijo: “Monseñor Salaberry es jesuita como lo fue Francisco. En general el cambio nos ha caído muy bien. Nuestro obispo estaba esa semana justo en la reunión de obispos. Es algo favorable…Yo creo que Francisco estaría contento por la elección que hizo el conclave, prrimero porque fue rápido y segundo porque León él ya lo había puesto en un lugar muy cercano y se veían a menudo”. Sobre la parte misionera a nivel local por parte de la Iglesia Católica, dijo: “En Las Flores la misión es presencia en la ciudad y los parajes. Es algo lindo y placentero. Toda la iglesia debería ser misionera. Catequesis ya lo tiene de por sí. Tal vez Cáritas podría tener un lado misionero…” Ante la presencia de laicos en los actos públicos como la del 25 de mayo, dijo: “Mercedes y Graciela están siempre dispuestas, generalmente trato de estar yo. El domingo 25 me coincidía con el inicio de la misa en el templo por lo que pedí a ellas que estuvieran en el acto”. En Avs. Cruz Marqués y G. Alvear, se encuentra en construcción la Capilla Madre de Dios, el respecto expresó: “Me sorprende cómo viene creciendo la capilla Madre de Dios…El SUM fue lo primero que se hizo. Cuando yo llegué los materiales estaban ya comprados. Va realmente lindo y rápido. Gracias a Dios nos han permitido dar catequesis en los Centros Comunitarios y eso es muy bueno porque es más fácil porque los chicos ya están ahí…La Comisión para la recuperación de la iglesia tiene a una sociedad que colabora, lo más importante es el techo. Tenemos los desagües y canaletas que faltan colocarlas y es un costo grande, empezamos con el interior por lo menos que no se llueve en días como éste…” Ante la idea de poder cobrar una entrada para recaudar fondos en algún evento dentro de la Iglesia, dijo: “No me gusta mucho la idea de cobrar en la iglesia, en otros lugares se que lo hacen… Nos han ofrecido el Teatro para alguna función, que vendamos entrada y nos quedemos con algún porcentaje. Aún no la hemos aprovechado, el órgano de tubos y el armonio están dispuestos. Los dos suenan muy bien. Se podría hacer una alcancía especial para algún evento significativo…” Sobre las capillas, manifestó: “Las Capillas tienen mucha actividad en varios sectores. Todos tienen un merendero en algún día de la semana. Cáritas ofrece ropa y comida. Catequesis tienen toda y en los Centros Comunitarios también hay acción con movida pero siempre hay algo para hacer…Vamos a hacer la reunión para organizar el tema de la Colecta de Cáritas que es el 7 y 8 de junio. Para estas cuestiones de ayuda hay disponibilidad. Cáritas Nacional, Cáritas de la Diócesis y Cáritas local son las divisiones de los que se colecta. A nivel nacional se ayuda para eventos como ayuda en inundaciones, en la Diócesis con la ayuda en la construcción de alguna vivienda y local con nuestros vecinos…Tenemos muchísima ropa hoy en día. En las sedes se venden y con lo recaudado se compra alimento”.

Sobre la posibilidad de que el papa Leòn XIV vaya abolir el celibato, dijo:

“No es que esté sea un mandato bíblico que no nos casemos, es una ley interna de la iglesia que se puede modificar…” Afirmaba.

Audio completo de la entrevista a Eduardo Campion.

