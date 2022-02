Casi 400 ciclistas en el VII Nocturno Rural Bike

El vocero y organizador de la agrupación MTB Las Flores, Marcelo “Cata” Mundet se refirió este martes en “El Periodístico” a la primera prueba oficial del calendario 2022 que tendrá lugar el próximo sábado 5 de febrero en el Parque Plaza Montero. “Parece mentira que estemos hablando de esa cifra cuando empezamos con apenas 35 competidores hace 6 años. La invitación como siempre es todos y llegarán grandes nombres de la provincia y hasta de Santa Fe. El equipo Microbike que es de lo más destacado a nivel bonaerense va a estar, y además agregamos todos los ciclistas locales que le dan la base al evento y con un nivel muy bueno ya que siempre están logrando podios donde vayan. Están al mismo nivel que cualquiera”. Sobre la inscripción y la incorporación de microchip en los competidores, Mundet dijo: “con los valores que estamos manejando hoy en día es muy difícil hacer el control con chips pero el control es muy seguro, siempre nos hemos manejado así y no hay problemas. Sobre el escenario de competencia, expresó: El terreno tiene de todo, tierra, pasto, luz, oscuridad, es seguro, marcado y organizado, es por eso que cada año se suman más ciclistas. El reglamento indica una vuelta de reconocimiento obligatorio, se tardan algunos minutos antes el que no lo quiere hacer después se encuentra con sorpresas, todo ciclista antes de largar debe calentar, ya con una vuelta al circuito lo conoces, y reconoces, sabes donde tenés que apretar y dónde no, son 3 vueltas de alrededor de 11 kilómetros y se larga en la confitería, va haber gente llegando y largando, es algo muy lindo, hay muchas categorías, son 10 categorías pero no principiantes, tiene una extensión de 33 kilómetros y todos juntos, la carrera es una sola, esto recobra presencia en Las Flores sin dudas, si hay más ciclistas bienvenidos sean, esta es una carrera que ya es un clásico. El apoyo del municipio es total, y hay gente que viene y va a acampar, nos dicen que hay mucha demanda hotelera… habrá servicio de cantina, música, emprendedores locales, si el tiempo acompaña será una gran fiesta…! remarcaba

La pista de ciclismo de calle Cruz Marqués se hizo mal

Sobre la pista de ciclismo de Cruz Márques, Mundet agregó que estamos en la organización del circuito de rueda fina, el trabajo se hizo mal, se rompió mucho y la pista no quedó en condiciones, en vez de dos o tres parches, se hicieron como 40 y quedó mal. Tiene arreglo pero cuesta, es una picardía lo que se hizo.

ENTREVISTA A MARCELO MUNDET

